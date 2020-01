Das Team von Trainer Uwe Koschinat gewann am mittwoch (29.01.2020) bei Aufsteiger VfL Osnabrück 3:1 (1:0), für die Sandhäuser war es bereits das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage. Leart Paqarda erzielte per Strafstoß den Führungstreffer für die Gäste (45.+5), danach traf Kevin Behrens doppelt (60./84.). Für den zwischenzeitlichen VfL-Ausgleich sorgte Bashkim Ajdini (47.).

Für die Niedersachsen war es ein Abend zum Vergessen: Nach einer Flanke von Ajdini köpfte Linksverteidiger Felix Agu bereits nach acht Minuten ins Tor, Schiedsrichter Timo Gerach entschied nach Videobeweis jedoch auf Abseits.