VfL Bochum - Holstein Kiel 2:1

Sieg gegen Kiel - Bochum verlässt den Tabellenkeller

Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Gunst der Stunde genutzt und einen großen Schritt im Kampf gegen den Abstieg gemacht. Die Westfalen setzten sich am Mittwoch (27.05.2020) mit 2:1 (0:0) gegen Holstein Kiel durch und blieben dadurch im sechsten Ligaspiel in Folge unbesiegt.