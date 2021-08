Die Franken setzten sich zum Auftakt des fünften Spieltags gegen den Karlsruher SC mit 2:1 (0:0) durch. Lino Tempelmann (50. Minute) erzielte am Freitag (27.08.2021) das Führungstor für den "Club". Für die Entscheidung sorgte Erik Shuranov (74.), Malik Batmaz (82.) verkürzte für Karlsruhe.

Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und auch ein Plus an Torchancen. Gleich zweimal forderten die Nürnberger Elfmeter: Erst geriet Tom Krauß nach einer Attacke von KSC-Verteidiger Philip Heise ins Straucheln (18.), dann ging Mats Möller Daehli nach einem Kontakt von Marco Thiede zu Boden (29.). Schiedsrichter Patrick Alt ließ jeweils weiterspielen, der Videoassistent schaltete sich nicht ein.