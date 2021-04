Dadurch kletterte die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak mit 39 Punkten ins sichere Mittelfeld. Regensburg bleibt mit 34 Zählern 14. und hat bei einem Spiel weniger sieben Punkte Puffer auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Genki Haraguchi (1.) mit einem Schuss ins Eck und Hendrik Weydandt (14.) aus kurzer Distanz sorgten für die frühe und komfortable Führung der Hannoveraner. Andreas Albers (57.) gelang der Anschluss für die Gäste, Marvin Ducksch (82.) nahm dem Spiel dann aber die Spannung. "Ich beschäftige mich nur mit Sachen, die ich beeinflussen kann. Ich habe mich auf die Mannschaft, die Trainingseinheiten und die Entwicklung der Spieler fokussiert" , sagte 96-Trainer Kenan Kocak, der nach einer bislang enttäuschenden Saison noch um den Verbleib in Hannover kämpft.

Hannover ging aufgrund der Überlegenheit in der Anfangsphase verdient in Führung. Regensburg kam erst nach knapp 20 Minuten in der Partie an und hatte durch Haralambos Makridis' Schuss in der 27. Minute die erste Chance. Knapp zehn Minuten später scheiterte Benedikt Gimber mit einem Kopfball an 96-Keeper Michael Esser.

Besserer Start für den Jahn nach der Pause

Regensburg kam deutlich besser aus der Pause. Erst hielt Esser gegen Albers, den Nachschuss verzog Max Besuschkow knapp (47.). Dann machte es Albers besser und traf freistehend gegen Esser. Albers' vermeintliches Handspiel bei der Ballannahme wurde im Nachgang noch einmal gecheckt, aber nicht geahndet. Regensburg drückte in der Folge auf den Ausgleich, doch Ducksch machte alles klar.

Hannover in Sandhausen, Regensburg empfängt den Hamburger SV

Hannover 96 tritt am 31. Spieltag beim SV Sandhausen an, Regensburgs nächster Gegner ist zeitgleich der Hamburger SV (25.04.21, 13.30 Uhr).