Die Feier ist vorgezogen worden. Am 7. Mai steigt sie schon in Gelsenkirchen, beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den FC St . Pauli. Olaf Thon rief sie zusammen, und die meisten haben zugesagt.

Thon war Kapitän der Mannschaft, die unter "Eurofighter" firmiert und am 21. Mai 1997 den UEFA -Cup im Elfmeterschießen bei und gegen Inter Mailand gewann. Ein Vierteljahrhundert ist das nun her, am 7. Mai wollen die Eurofighter das Jubiläum feiern.

Jede Menge Topspiele

Auf ein Telefonat konnte Thon verzichten, denn Mike Büskens ist ohnehin in der Arena. Er wird an der Seite stehen und die Mannschaft anleiten, die möglicherweise auch an jenem Abend schon etwas zu feiern hat. Spätestens am 15. Mai soll es aber soweit sein, dann steht der letzte Spieltag in der 2. Liga an.