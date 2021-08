2. Liga

Werder erhöht Zuschauerzahl - 21.000 statt 14.000 Fans

Werder Bremen will sein zweites Saisonheimspiel in der 2. Liga gegen den SC Paderborn am kommenden Sonntag (15.08.2021) vor rund 21.000 Zuschauern austragen. Das gaben die Bremer nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden bekannt.