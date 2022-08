Fußball-Bundesliga Dortmunder Ärger nach "verdienter Niederlage" gegen Bremen Stand: 21.08.2022 13:01 Uhr

Borussia Dortmund hat innerhalb von sechs Minuten einen sicher geglaubten Sieg gegen Werder Bremen aus der Hand gegeben. Die einhellige Meinung nach dem Spiel: Diese Niederlage war verdient.

Von Lukas Thiele

Noch nie hatte in der 60-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga eine Mannschaft nach der 89. Minute noch drei Tore kassiert. Seit Samstag gilt das nicht mehr, denn Borussia Dortmund hat sich unfreiwillig in die Geschichtsbücher eingetragen.

Der BVB verlor am dritten Spieltag Aufsteiger Werder Bremen mit 2:3 (1:0). Bis zur 89. Minute führte die Borussia nach Toren von Julian Brandt (45.) und Raphael Guerreiro (77.) mit 2:0. Aber Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90+3.) und Oliver Burke (90.+5) drehten die Partie noch für den Aufsteiger, der damit seinen ersten Sieg nach der Bundesliga-Rückkehr feiern durfte.

Terzic: "Brutal ärgerlich und dumm"

Eine Art Schockstarre oder Überraschung suchte man bei den Borussen nach dem Spiel vergeblich. Stattdessen war die einhellige Meinung: Der Bremer Sieg war verdient. "Wir haben heute keine gute Leistung gezeigt. Wir können uns nicht über diese Niederlage beschweren", sagte Terzic dem WDR. "Das war eine verdiente Niederlage, wir haben viel zu viel zugelassen." Die Art und Weise der Pleite bezeichnete Terzic als "brutal ärgerlich und dumm".

Dass der BVB aber überhaupt mit 2:0 in Führung gegangen war, war schmeichelhaft. Der BVB begann zwar stark, ließ dann aber auch stark nach. Nach vorne entwickelten die Borussen keine Gefahr. Stürmer Anthony Modeste, der sein Heim-Debüt gab, wirkte wie ein Fremdkörper und schoss in 80 Minuten Spielzeit nicht ein Mal auf das Bremer Tor. Youngster Jamie Bynoe-Gittens, beim 3:1 in Freiburg noch der "Gamechanger" (Terzic), verdribbelte sich zu häufig und blieb wirkungslos.

Früher Ausfall von Dahoud

Im wahrsten Sinne des Wortes schmerzhaft war der Verlust von Mo Dahoud, der schon der Anfangsphase das Spielfeld mit einer Schulterverletzung verlassen musste. "Am Anfang haben wir die Wege für Werder sehr weit gelassen, dafür war Mo ein wesentlicher Faktor, weil er die Außenverteidiger immer wieder gefunden hatte. Es tat uns weh, dass er das Spielfeld verlassen musste", sagte Terzic. Der eingewechselte Emre Can konnte Dahoud nicht ansatzweise ersetzen, leistete sich stattdessen viele Ballverluste.

Fast folgerichtig fielen die BVB-Tore nach Einzelaktionen. Kurz vor der Pause ließen die Bremer den ansonsten ebenfalls schwachen Julian Brandt zu viel Platz und der Nationalspieler traf aus 17 Metern wuchtig ins untere Eck. Beim 2:0 landete der Ball nach einer Ecke bei Guerreiro, der ebenfalls aus der Distanz traf - unter mithilfe von Bremens Torwart Jiri Pavlenka.

Reus: "Bremer Spielanlage besser"

Ganz anders das Bremer Spiel: Der Aufsteiger verteidigte diszipliniert und wurde bei Kontern immer wieder gefährlich. Gleich drei Mal rettete BVB-Keeper Gregor Kobel gegen den Ex-Dortmunder Marvin Ducksch. "Wir haben nicht die gleiche Energie auf den Platz gebracht wie Werder - und am Ende haben wir dafür die Quittung gekriegt", sagte Kobel nach dem Spiel. Marco Reus analysierte: "Die Spielanlage von Bremen war über 90 Minuten besser. Das sollte uns zu denken geben."

In der Schlussphase belohnten sich die Bremer dann für ihren Aufwand. Schon in der Vorwoche hatte Werder gegen den VfB Stuttgart in der letzten Minute der Nachspielzeit ein 2:2 geholt. Auch hier traf Burke. "Es war uns klar, dass sie darin stark sind. Selbst wenn es die 89. Minute ist, das Spiel ist da noch nicht vorbei gewesen", sagte Brandt dem WDR. "Wenn du dann drei Tore kassierst, ist das zu billig."

Vor allem die Art und Weise der Gegentore ärgerte die Borussia. Beim Treffer von Buchanan schaffte es der BVB nicht, den Ball entscheidend zu klären. Die Treffer von Schmidt und Burke fielen jeweils nach Kontern, nach Ballverlusten im Mittelfeld. "Diese Treffer zu kassieren, wo wir klar am Ball sind, ist brutal dämlich", sagte Terzic.

Anfangseuphorie verflogen

Die Anfangseuphorie nach drei Siegen aus den ersten drei Pflichtspielen ist beim BVB nun erst einmal dahin. Von einem Dämpfer zur richtigen Zeit wollte Terzic aber nichts wissen. "Es gibt keinen Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt. Diese Niederlage wird sich auch in Wochen richtig schlecht anfühlen."

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) reist der BVB zu Hertha BSC. Terzic hofft, dann wieder auf Dahoud und die ebenfalls verletzten Offensivkräfte Donyell Malen und Karim Adeyemi zurückgreifen zu können.