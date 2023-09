Vereinslose Spieler Ein Team mit Bundesliga-Format - warum greift niemand zu? Stand: 16.09.2023 10:08 Uhr

Im Transfer-Sommer haben nicht alle Fußballprofis neue Vereine gefunden. Einige deutsche Prominente sind noch auf der Suche, darunter viele Ex-Nationalspieler.

Timo Horn (30) - Tor

Eigengewächs des 1. FC Köln, dort viele Jahre Stammkraft, hütete das DFB-Tor von der U15 bis zur U21, holte Olympia-Silber 2016. Beim FC verlor er seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe, nach gut eineinhalb Spielzeiten auf der Bank sucht er nun eine neue Herausforderung.

Karim Bellarabi (33) - Rechtsaußen

Über viele Jahre hinweg eine feste Größe bei Bayer Leverkusen, schoss in 215 Spielen 34 Tore, kam auf elf Länderspiele. In Deutschland will Bellarabi nicht mehr spielen, aber er erwägt ein Engagement im außereuropäischen Ausland - was ja gerade in Mode ist.

André Hahn (33) - Rechtsaußen

Auch Hahn durfte einmal für Deutschland ran, verdiente sich den Einsatz damals mit starken Leistungen beim FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach. Zuletzt mit Knorpelschaden beim FCA ausgebremst, die Verletzung dürfte jetzt auch bei der Vereinssuche hinderlich sein.

Marvin Plattenhardt (31) - Linker Verteidiger

Galt mal als Hoffnungsträger auf der linken Abwehrseite des DFB, stand beim WM-Auftaktspiel 2018 gegen Mexiko (0:1) in der Startelf. Bei Hertha BSC zuletzt Kapitän, nach dem Abstieg in die 2. Liga aber ohne neuen Vertrag. Überraschend, dass der Standard-Spezialist noch keinen neuen Klub hat.

Nico Schulz (30) - Linker Verteidiger

Auch Schulz galt mal als Lösung für die linke Abwehrseite Deutschlands, schließlich war er Borussia Dortmund 2019 satte 25,5 Millionen Euro Ablöse an Hoffenheim wert. Doch er konnte die Erwartungen in Klub und Nationalelf nicht erfüllen, schon ein Jahr vor Vertragsende ließ Dortmund ihn ziehen.

Verlässt Borussia Dortmund: Nico Schulz.

Eine Karriere als Achterbahnfahrt: Noch vor drei Jahren bei Eintracht Frankfurt so stark, dass er es ins Nationalteam schaffte. Doch er ging, mal wieder, im Streit, unterschrieb in Saudi-Arabien, war bei seinem Leihklub FC Utrecht erneut in einen Eklat verwickelt - und scheint jetzt trotz bestem Fußballeralter und technisch großartigen Anlagen keinen Abnehmer zu finden. Hält sich in Mönchengladbach fit.

Sebastian Rudy (33) - Defensives Mittelfeld

Spielte mal beim FC Bayern und war dem FC Schalke 16 Millionen Euro Ablöse wert, war auch im Nationalteam sehr gefragt (29 Spiele). Sein Vertrag auf Schalke war langfristig und lukrativ, doch die Erfolge blieben aus. Auf Leihbasis spielte Rudy mehrere Jahre für Hoffenheim, war dort zuletzt auch nur noch Mitläufer.

Jérôme Boateng (35) - Innenverteidiger

Der wohl beste Spieler des WM-Finales 2014 ist auch noch zu haben. Zuletzt stand er bei Olympique Lyon unter Vertrag, aber kaum noch auf dem Platz. Aufhören will Boateng trotz seiner 35 Jahre noch nicht.

Jérôme Boateng steht noch bei Olympique Lyon unter Vertrag.

Shkodran Mustafi (31) - Innenverteidiger

Ein weiterer Weltmeister von 2014 ohne Verein: Mustafi war damals eine Überraschungs-Nominierung von Löw, machte anschließend Karriere beim FC Arsenal. Bei Schalke 04 enttäuschte er, zuletzt war er in der zweiten spanischen Liga bei UD Levante lange verletzt und anschließend nicht mehr gefragt. Könnte noch ein paar Jahre als Profi vor sich haben, ist bei seinem Ex-Klub Sampdoria Genua im Gespräch.

Lukas Klünter (27) - Rechter Verteidiger

Ging als junger, schneller Profi und U-Nationalspieler vom 1. FC Köln nach Berlin, eroberte sich dort bei Hertha BSC einen Stammplatz und verlor ihn wieder. Stieg zuletzt als feste Größe von Arminia Bielefeld in die 3. Liga ab und wartet bisher vergeblich auf die passende Anfrage.

Edgar Prib (33) - Zentrales Mittelfeld

2013 bei Greuther Fürth so stark, dass Hannover 96 ihn für drei Millionen Euro verpflichtete. 102 Bundesligaspiele, 170 Zweitliga-Einsätze, aber zuletzt bei Fortuna Düsseldorf und in der zweiten türkischen Liga bei Manisa FK wenig überzeugend.

Moritz Leitner (30) - Zentrales Mittelfeld

War Kapitän der U21-Nationalmannschaft, ewiges Talent in Dortmund, Stuttgart, Augsburg und bei Lazio Rom. Die Karriere stockte, blühte 2019 bei Norwich City mit dem Aufstieg in die Premier League kurz auf. Schon seit Sommer 2022 ohne Vertrag trotz bestem Fußballeralter.

Auch einige nicht-deutsche ehemalige Bundesliga-Profis suchen noch einen Verein, beispielsweise die ehemaligen Mainzer Jean-Philippe Gbamin und Jean-Paul Boetius (zuletzt Hertha BSC) oder der langjährige Wolfsburger Josuha Guilavogui. Hinzu kommen Konstantinos Stafylidis (zuletzt VfL Bochum) und Ermin Bicakcic (zuletzt Hoffenheim).