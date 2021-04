Hütter nächste Saison neuer Gladbach-Trainer

Gladbach nutzte eine Ausstiegsklausel des Noch-Frankfurt-Trainers. Wie der Bundesligist am Dienstagvormittag mitteilte, erhält der 51jährige Hütter einen Dreijahresvertrag.

Wieder eine Ausstiegsklausel

Marco Rose hatte frühzeitig verkündet, dass er von einer Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier Gebrauch machen und zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund wechseln wird. Als Nachfolger kursierten danach viele Namen durch die Medien, nun wird es also Hütter.

Bei ihm profitieren die Gladbacher selbst von einer Ausstiegsklausel, die laut "Bild" bei 7,5 Millionen Euro liegen soll. Zuletzt hatte sich der Österreicher, der mit Eintracht Frankfurt vor dem Einzug in die Champions League steht, nicht zu seiner Zukunft äußern wollen. Nun steht fest, dass die in Mönchengladbach stattfindet.

Mit Salzburg und Bern Meister

Als Cheftrainer arbeitete Hütter in Österreich für den SCR Altach, den SV Grödig und Red Bull Salzburg, in der Schweiz für Young Boys Bern und in der Bundesliga seit 2018 für Eintracht Frankfurt. Mit Salzburg wurde er 2015 österreichischer Meister und Pokalsieger, mit Bern 2018 Schweizer Meister, mit Frankfurt erreichte er 2019 das Halbfinale der Europa League und 2020 das Halbfinale im DFB-Pokal.

red | Stand: 13.04.2021, 10:40