Heimsieg gegen Bochum Stuttgart zurück in der oberen Tabellenhälfte Stand: 23.11.2024 17:30 Uhr

Der VfB Stuttgart ist mit einem Heimerfolg gegen den VfL Bochum in die obere Tabellenhälfte zurückgekehrt. Bochum bleibt Letzter.

Durch das 2:0 (0:0) gegen Bochum springt der VfB vorläufig Platz acht der Tabelle, zuvor hatte Stuttgart drei Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Für den VfL war es das zweite Spiel unter Trainer Dieter Hecking, die Bochumer bleiben mit zwei Punkten aus elf Spielen Letzter. Chris Führich brachte Stuttgart in Führung, Justin Diehl erhöhte auf 2:0.

Chabot trifft mit einem Kopfball nur die Latte

Stuttgart begann druckvoll und dominierte Bochum regelrecht, hatte aber zunächst nur eine gute Chance: Jeff Chabot traf per Kopf die Latte, nachdem Maximilian Mittelstädt einen Freistoß von links in den Strafraum geflankt hatte (17.). Die Bochumer wurden im Verlauf der ersten Hälfte besser, blieben aber weitgehend ungefährlich.

Stuttgarts Jeff Chabot köpft den Ball an die Latte der Bochumer

Die zweite Hälfte begann deutlich unterhaltsamer. Stuttgarts Ermedin Demirovic schoss aus zehn Metern am Tor vorbei (48.), auch Bochums Bochums Moritz Broschinski verfehlte mit einem Distanzschuss das Ziel knapp (49.). Matus Bero hatte eine weitere gute Chance für den VfL, aber Stuttgarts Torwart Alexander Nübel parierte (53.).

Torwart Nübel leitet Angriff zur Stuttgarter Führung ein

Im Gegenzug ging Stuttgart in Führung: Nübel leitete den Angriff ein, Leonidas Stergiou spielte Führich an, der am Strafraum von der linken Seite nach innen zog und ins rechte Eck traf (53.). Wenig später hätte Enzo Millot aus acht Metern schon für die Vorentscheidung sorgen können, schoss aber weiter über das Tor (59.).

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß wechselte in der 77. Minute Fabien Rieder und Justin Diehl ein. In der 78. Minute Rieder spielte Rieder in der Mitte Diehl frei, der aus 13 Metern links unten traf.

Fabian Rieder (l.) und Justin Diehl vom VfB Stuttgart

Stuttgart in Belgrad und in Bremen, Bochum nach Augsburg

Der VfB spielt am Mittwoch (27.11.2024, 18.45 Uhr) in der Champions League beim noch punktlosen Roter Stern Belgrad. Mit einem Sieg könnte Stuttgart einen wichtigen Schritt Richtung K.o.-Runde machen. In der Bundesliga spielt der VfB dann Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen.

Bochum tritt ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga in einem weiteren Auswärtsspiel beim FC Augsburg an.