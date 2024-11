Spektakulärer Sieg gegen Leipzig Hoffenheim zeigt Ilzer-Effekt Stand: 23.11.2024 17:40 Uhr

1899 Hoffenheim präsentiert sich beim Debüt des neuen Trainers Christian Ilzer vor allem offensiv mit neuem Leben und feiert am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen spektakulären 4:3-Sieg gegen den Champions-League-Klub RB Leipzig.

Leipzig ging durch Willi Orban (15. Minute), Antonio Nusa (19.) und einem Eigentor von Hoffenheims Stankley Nsoki (67.) dreimal in Führung.

Doch die Gastgeber schlugen durch Adam Hlozek (17.), Tom Bischof (50.) und erneut Hlozek (82.) jedes Mal zurück. Der kurz zuvor eingewechselte Jacob Bruun Larsen (87.) sorgte für den dritten Saisonsieg der Hoffenheimer, die damit auf Platz 13 kletterten.

Leipzig blieb im vierten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg und hinkt nun schon acht Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern hinterher.

Ilzer mit Änderungen - und mit Traum-Debüt

Hoffenheims Coach Ilzer, vor rund einer Woche vom österreichischen Meister Sturm Graz gekommen, baute die Startelf bei seinem Debüt auf vier Positionen um - und gab dem Team vor allem mit einer Viererkette eine andere Defensivausrichtung.

Zu mehr Stabilität bei der bis dato drittschlechtesten Abwehr trug dies allerdings nicht bei. Nusa durfte beim ersten und dritten Leipziger Treffer ungehindert vom Strafraumeck flanken, beim zwischenzeitlichen 2:1 hatte Nusa erneut viel zu viel Platz, den er mit einem sehenswerten Schlenzer ins Eck nutzte.

Hoffenheim ließ sich aber durch die Gegentore nicht verunsichern, die TSG zeigte sich von Beginn an auf Augenhöhe mit dem Champions-League-Klub aus Leipzig. Hoffenheim hatte mehr Ballbesitz und suchte immer wieder die Offensive. Auch spielerisch zeigten die Hoffenheimer, in der Liga nach wie vor alles andere als ein Low-Budget-Team, endlich einmal ihr Potenzial - nicht nur beim sehenswerten Freistoßtreffer von Bischof nach der Pause zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Es war das erste Bundesligator des Youngsters.

Hlozek mit Doppelpack, Bruun Larsen mit dem Siegtreffer

Ilzer, Nachfolger des vor der Länderspielpause entlassenen Pellegrino Materazzo, bewies auch mit der Hereinnahme von Hlozek das richtige Gespür: Der Tscheche sorgte mit seinem zweiten Treffer, einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze, in der Schlussphase für Hoffenheims Ausgleich. Vorbereiter war Bruun Larsen, der drei Minuten vor dem Ende per Kopf den umjubelten Siegtreffer erzielte.

Hoffenheim in Mainz, Leipzig gegen Wolfsburg

Für Hoffenheim geht es am Donnerstag in der Europa League bei Sporting Braga weiter, bevor in der Liga am kommenden Sonntag (01.12., 15.30 Uhr) das Auswärtsspiel in Mainz ansteht.

Leipzig muss bereits am Dienstag in der Champions League bei Inter Mailand antreten und steht nach vier Pleiten in vier Begegnungen gewaltig unter Druck. In der Bundesliga geht es dann am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg weiter.