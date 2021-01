Leipzig gewann mit 1:0 (0:0) beim VfB Stuttgart, das entscheidende Tor erzielte Dani Olmo. Damit ist Leipzig vorerst Tabellenerster - Bayern München kann am Sonntag (03.01.2021) mit einem Sieg gegen Mainz 05 aber wieder vorbeiziehen.

Leipzig vergibt strittigen Foulelfmeter

Leipzig blieb schon in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen - die größte hatte Emil Forsberg in der 22. Minute bei einem Foulelfmeter. Stuttgarts Torwart Gregor Kobel wehrte Forsbergs Schuss aber spektakulär mit dem rechten Fuß an die Latte ab. "Das ist Intuition. Ich bin ins Eck gegangen und als ich sah, dass er Richtung Mitte schießt, hab ich versucht, das Bein noch hochzukriegen" , sagt Kobel bei DAZN, der auch ein Lob seines Trainers bekam. "Er hat uns lange im Spiel gehalten" , sagte Pellegrino Matarazzo.

Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Christian Dingert wirkte zumindest hart, Stuttgarts Pascal Stenzel sollte Forsberg im Strafraum zu Fall gebracht haben.

Druck am Ende zu groß für Stuttgart

Leipzig schien trotz großer Überlegenheit lange an sich selbst zu scheitern. Zahlreiche Chancen spielte die Mannschaft heraus, lange Zeit vergab sie jede davon. Die beste in der zweiten Hälfte hatte zunächst Amadou Haidara, der nach einem starken Zuspiel von Kevin Kampl frei vor dem Tor vorbei schoss (48.). Erst spät wurde der Leipziger Druck für den VfB zu groß: Marcel Sabitzer spielte in der 67. Minute Angelino links frei, dessen Flanke am zweiten Pfosten Dani Olmo über die Linie drückte.

"Wir waren ganz klar die dominante Mannschaft. Wir hätten uns früher belohnen müssen" , sagte Leipzigs Willi Orban. Das sah sein Trainer ähnlich. "Wir hatten Topchancen. Es ist das leidige Thema, dass wir zu viele Chancen zu vergeben" , sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann bei DAZN.