Die Münchner gewannen am Samstag (27.02.2021) gegen Köln mit 5:1 (2:0). Das Team von Hansi Flick, das zuletzt aus zwei Spielen nur einen Punkt geholt hatte, fand trotz einiger Wackler vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr) wieder in die Spur. Der Sieg fiel allerdings zu hoch aus. Für Köln wird es nach der dritten Niederlage in Folge im Abstiegskampf immer brenzliger.

Eric Maxim Choupo-Moting brachte die Bayern in Führung (18. Minute). Torjäger Robert Lewandowski erhöhte auf 2:0 (33.). Als Köln nach dem 1:2 durch Ellyes Skhiri (48.) Aufwind bekam, schlug erneut Lewandowski eiskalt zu (64.). Die Vorarbeit leistete Müller, der nach überstandener Corona-Infektion erst 31 Sekunden im Spiel war.

Die Schlusspunkte setzte Serge Gnabry (82./86.). "Es tut gut, wieder zu treffen. Ich war zwei Wochen zu Hause, das war langweilig" , sagte der Doppeltorschütze. "Wir wollen jetzt wieder alle Spiele gewinnen und am Ende Meister werden."