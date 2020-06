Augsburg anfangs deutlich besser

Den besseren Start erwischten die Augsburger. Die Herrlich-Elf hatte nach einer Viertelstunde bereits acht Torschüsse auf dem Konto. Doch die besten Chancen durch Ruben Vargas (3.) und Niederlechner (11.) entschärfte Horn.

Der FCA behielt das Kommando. Nach einer halben Stunde holte Horn Noah Sarenren Bazee an der Torauslinie von den Beinen, seinen kapitalen Fehler machte der 29-Jährige beim Strafstoß mit einer Glanzparade wieder gut.

Niederlechner vergibt erneut

Kurz zuvor hatten die Kölner zudem Glück, dass Außenverteidiger Benno Schmitz nach seinem zweiten härteren Foul von Schiedsrichter Benjamin Cortus nicht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Die Führung der Augsburger lag in der Luft, doch Niederlechner avancierte immer mehr zum tragischen Helden seiner Mannschaft.

Der Torjäger, der nun seit mehr als 900 Minuten auf einen Treffer wartet, tauchte völlig frei vor Horn auf - scheiterte aber erneut. Die Rheinländer retteten sich in die Halbzeitpause.

Die Gäste kamen spät aus der Kabine - und hatten wieder Glück. Sarenren Bazee wurde im Strafraum von Rafael Czichos und Ismail Jakobs in die Zange genommen, doch diesmal blieb der Elfmeterpfiff aus. Nach etwas mehr als einer Stunde hätten aber fast die Kölner gejubelt.

Jakobs schloss aus kurzer Distanz im Fallen ab, Andreas Luthe im Tor der Augsburger war aber zur Stelle. In der Folge plätscherte das Spiel vor sich hin, erst in den letzten Minuten wurde es plötzlich noch turbulent.

Abstiegskampf in Mainz

Der 1.FC Köln empfängt am kommenden Samstag (15.30 Uhr) Aufsteiger Union Berlin, der FC Augsburg tritt erst am Sonntag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 an.