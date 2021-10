Chancenwucher nach Brandt-Treffer

Nach der Pause startete der FCA mutig, wurde dafür jedoch bestraft. Nach einem schnellen Konter zog Julian Brandt vom rechten Strafraumeck in die Mitte, zog mit dem linken Fuß ab und schoss den Ball ins kurze Eck zum 2:1 (51.).

In der Folge verpassten es die Dortmunder trotz bester Chancen, den Vorsprung auszubauen. Reus (Lattenschuss in der 57. Minute), Thorgan Hazard (Pfostenschuss in der 66. Minute) und erneut Reus (freistehend über das Tor in der 70. Minute) vergaben die besten Gelegenheiten auf das 3:1. Es blieb bis zum Schluss beim 2:1 für Dortmund.

Borussia Dortmund hat auch nach der Länderspielpause wieder ein Heimspiel. Am Samstag (16.10.2021) trifft der BVB auf den 1. FSV Mainz 05. Die Augsburger empfangen erst am Sonntag Arminia Bielefeld.

red | Stand: 02.10.2021, 17:23