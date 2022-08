Schalkes neuer Trainer Frank Kramer - "Ärmel hoch und los geht's!" Stand: 05.08.2022 07:58 Uhr

Als der FC Schalke 04 nach dem Wiederaufstieg Frank Kramer vorstellte, löste das nicht unbedingt eine Welle der Euphorie aus. Doch mit Offenheit und Ehrlichkeit will der neue Coach die Fans überzeugen.

Von Christian Hornung

Ganz nüchtern betrachtet, soll ein Abstiegstrainer die "Königsblauen" jetzt vor dem Abstieg bewahren. Doch Frank Kramer darauf zu reduzieren, dass sein Ex-Klub Arminia Bielefeld (nach seiner Entlassung vier Spiele vor Saisonende) den Gang in die 2. Liga antreten musste, wäre in hohem Maße unfair. Bielefeld hatte gerade in der Rückrunde mit unfassbarem Verletzungspech zu kämpfen - und im Jahr davor hatte Kramer von Uwe Neuhaus übernommen und das Kunststück Klassenerhalt geschafft.

Deshalb sei er auch weniger überrascht als erfreut gewesen, als der Anruf von Manager Rouven Schröder kam: "Das bedeutet, dass man seine Arbeit vorher nicht so schlecht gemacht hat. Also: Ärmel hoch - und los geht's!"

audio Wie kernsaniert Das neue Schalke Wiederaufsteiger Schalke 04 hat sich im Vergleich zum letzten Jahr rundum erneuert.

"Offene und ehrliche Art"

Natürlich bleiben trotzdem in einem so emotionalen Umfeld immer Zweifler, doch das nimmt Kramer ausgesprochen sportlich. Im Interview mit der Sportschau erklärt er, warum er als Allgäuer und Schalke doch wunderbar zusammenpassen: "Weil da offene und ehrliche Art aufeinandertreffen!"

Kramer ist ein Typ, der die Leute mitnimmt, der ansprechbar ist, ob nach den Trainingseinheiten oder beim Bäcker. Den besucht er allerdings meistens in Duisburg, denn dort hat er eine Wohnung bezogen - mit einem auf zwei Jahre datierten Mietvertrag. Kramer: "Es war für mich wie im Moment für alle Wohnungssuchenden: schwer etwas zu finden." Deshalb Duisburg. Und immerhin nicht Dortmund.

"Jungs sollen ihr Herz auf dem Platz lassen"

Wie will Kramer die Fans sportlich überzeugen? Auch da hat er einen sehr klaren Plan. "Energetisch" soll der Fußball sein, den seine Mannschaft rüberbringt. Er benutzt Worte wie "Einsatz", "Leidenschaft", "Wucht". Die "Jungs sollen ihr Herz auf dem Platz lassen".

Er gehe voller "Enthusiasmus" an den Saisonstart beim 1. FC Köln am Sonntag (07.08.2022, ab 17.20 Uhr live hören bei der Sportschau) heran - und mögliche Ausreden wie die große Bewegung im Kader aus Ab- und Zugängen während der Vorbereitung lässt er erst gar nicht zu: "Das gehört dazu und war bei anderen Vereinen sicher gravierender als bei uns."

Kramer schwärmt von Büskens

Dass sein direkter Vorgänger Mike Büskens, der die Chef-Rolle trotz seines überragenden Jobs im Aufstiegsfinale nicht wollte, als Co-Trainer und damit auch möglicher Backup direkt neben ihm auf der Bank sitzt, betrachtet Kramer auch nicht als Drucksituation. Im Gegenteil, er gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er über Büskens spricht: "Einen besseren Unterstützer kann man gar nicht haben. Mike kennt den Verein, das Team wie kein Zweiter, ich bin so froh, ihn als Mensch und Fachmann bei mir zu haben."

Saisonziel ganz klar Klassenerhalt