Testspiele in der Winterpause Leverkusen erfolgreich, Stuttgart mit Remis gegen Ajax Stand: 05.01.2025 16:36 Uhr

Double-Gewinner Bayer Leverkusen ist mit einem lockeren Testspielsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen ins Jahr 2025 gestartet. Der VfB Stuttgart hatte mit Ajax Amsterdam ein anders Kaliber und spielte unentschieden. Der VfL Bochum holte sich gegen den Wuppertaler SV mit einem Torfestival Selbstvertrauen, Union Berlin verlor den ersten Test unter dem neuen Coach Steffen Baumgart.

Der deutsche Meister aus Leverkusen kam im ersten Testspiel des Jahres am Sonntag (05.01.2025) zu einem 2:0-Erfolg gegen den Regionalligisten aus Oberhausen. Dabei vergab die Werkself zahlreiche gute Möglichkeiten, am Ende sorgten aber die Treffer von Nationalspieler Florian Wirtz und Patrik Schick für den Erfolg.

Leverkusen weiterhin ohne Boniface

Nachdem im ersten Durchgang Nathan Tella (15. Minute) und Artem Stepanow (31.) am Aluminium gescheitert waren, brachte der zur Pause eingewechselte Wirtz (47.) die Werkself per Handelfmeter in Führung. Schick erzielte nach einer Ecke per Kopf (57.) den Endstand.

Fünf Tage vor dem Auftakt in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr) gab Trainer Xabi Alonso seinen Leistungsträgern jeweils eine Halbzeit Spielpraxis. Torjäger Victor Boniface stand noch nicht auf dem Platz, die Rückkehr des Nigerianers nach einer Oberschenkelverletzung verzögert sich nach Klubangaben aufgrund eines "Rückschritts in der Rehaphase".

Stuttgart erlaubt Klaassen trotz Platzverweis weiterzuspielen

Stuttgart hatte einen Traumstart in die Vorbereitung und legte im Testspiel gegen den niederländischen Rekordmeister Amsterdam los wie die Feuerwehr. Angelo Stiller (13.) und Chris Führich (19.) sorgten für die schnelle 2:0-Führung, danach beruhigte sich die Partie.

Ein Eigentor von Jeff Chabot (52.) brachte Ajax wieder ins Spiel, vier Minuten später sah Davy Klaassen nach einem großen Foulspiel Rot - er durfte aber dennoch weitermachen. Das entschieden die Trainer, der Test sollte mit Elf gegen Elf weitergehen. So war es Amsterdam dann noch möglich, den Ausgleich zum Chuba Akpom (86.) zu erzielen.

Erfreulich für den VfB: Nationalspieler Jamie Leweling feierte sein Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause. Deniz Undav ist noch nicht so weit, der Stürmer trainierte individuell.

Bochum siegt, Baumgart verliert bei Premiere

Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum feierte einen Testspielsieg gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV. Beim 6:2 traf Samuel Bamba doppelt. Borussia Mönchengladbach kam gegen NEC Nijmegen zu einem 2:2-Unentschieden. Tomas Cvancara (per Elfmeter) und Alassane Pléa erzielten die Tore für die Borussia.

Steffen Baumgart hat bei seiner Premiere als Cheftrainer beim 1. FC Union Berlin eine Niederlage kassiert. In einem Testspiel über viermal 30 Minuten unterlagen die Köpenicker mit 1:2 gegen Holstein Kiel. Die Tore für die Kieler erzielten Armin Gigovic (34.) und Fiete Arp (114.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Union schaffte Yorbe Vertessen (97.).

Testspiele der Bundesligaklubs in der Winterpause 24/25 Datum Paarung Ergebnis 05.01.2025 Bayer Leverkusen - Rot-Weiß Oberhausen 2:0 05.01.2025 VfL Bochum - Wuppertaler SV 6:2 05.01.2025 Borussia Mönchengladbach - NEC Nijmegen 2:2 05.01.2025 Union Berlin - Holstein Kiel 1:2 06.01.2025 VfB Stuttgart - Ajax Amsterdam 2:2