Später Ausgleich gegen St. Pauli Schmeichelhaftes Remis für Augsburg Stand: 01.02.2025 17:29 Uhr

Der FC St. Pauli hat den dritten Sieg in der Fußball-Bundesliga verpasst. Am Samstag trennte sich der Aufsteiger mit 1:1 (1:0) vom FC Augsburg. Noakhai Banks (17. Minute) sorgte mit einem Eigentor für die Führung der Gastgeber, Augsburgs Jungstalent Mert Kömür (83.) glich spät noch zum Remis aus.

Die Gastgeber sind dennoch in der Rückrunde weiter ungeschlagen und stehen bei 21 Punkten. In der Tabelle haben sie sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang 16, den aktuell der 1. FC Heidenheim belegt. Direkt vor St. Pauli liegt auf Platz zwölf der FC Augsburg mit 26 Punkten.

Schwache Augsburger ohne Chance

St. Pauli zeigte vom Start weg, dass es nach zwei Ligaerfolgen mit viel Selbstvertrauen agiert. Noah Weißhaupt machte sich nach zehn Minuten alleine auf den Weg Richtung Augsburger Tor, stand allerdings minimal im Abseits. Die verdiente Führung folgte sieben Minuten später. Morgan Guilavogui wurde auf der rechten Seite geschickt und fand mit der Flanke Philipp Treu, der im Nachschuss die Kugel Richtung Torlinie bugsierte. Die Rettungsaktion von Banks, nun jüngster Eigentorschütze der Bundesliga-Historie, konnte den Einschlag nicht mehr verhindern.

Die Gastgeber machten weiter Druck: Eine Flanke von Guilavogui konnte Marius Wolf gerade noch vor dem einschussbereiten Weißhaupt klären (26.). Von Augsburg war offensiv überhaupt nichts zu sehen. Die Gäste konzentrierten sich bis zum Seitenwechsel fast ausschließlich auf die defensiven Aufgaben - zumindest das gelang in der Viertelstunde vor der Pause den Augsburgern.

FCA kommt gegen St. Pauli spät zurück

Zwar kamen die Gäste aus Bayern etwas besser aus der Kabine. Gefährliche Gelegenheiten konnte sich der FCA weiterhin jedoch nicht herausspielen. Stattdessen hatte St. Pauli mehr Zug zum Tor. Johannes Eggestein wurde bei seinem Schussversuch geblockt (53.). Eine scharfe Hereingabe von rechts wäre nach rund 70 Minuten fast als Eigentor im FCA-Tor gelandet.

Es blieb dennoch eine Partie auf überschaubarem Niveau und ohne große Highlights. In der Schlussphase wachte Augsburg dann endlich auf: Der eingewechselte Steve Mounier vergab noch, dann war Joker Mert Kömür bei einer Flanke zur Stelle und glich für die Gäste aus. Die Partie war nun völlig offen. Die beste Chance hatten die Gastgeber, als in der Mitte Danel Sinani hauchdünn an einer Hereingabe vorbeirutschte.

St. Pauli in Leipzig, Augsburg gegen Mainz

Für St. Pauli steht nächsten Spieltag ein Auswärtsspiel in Leipzig an (09.02., 17.30 Uhr). Augsburg ist zuerst am Dienstag (04.02., 20.45 Uhr) im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart und danach gegen Mainz 05 gefragt (08.02., 15.30 Uhr).