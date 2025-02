4:3 nach 4:0-Führung FC Bayern holt zittrigen Heimsieg gegen Kiel Stand: 01.02.2025 18:41 Uhr

Keine Überraschung in München: Der FC Bayern München hat Holstein Kiel in der Fußball-Bundesliga bezwungen - musste dabei am Ende aber noch einmal zittern.

Jamal Musiala (19. Spielminute), Harry Kane (45.+3 und 46.) sowie Serge Gnabry (54.) trafen am Samstagnachmittag für die Bayern zum 4:3 (2:0)-Sieg. Kiel kam durch Fynn Porath (62.) und Steven Skrzybski (90.+1 und 90.+3) zu Torerfolgen und schnupperte kurz vor dem Ende der Partie tatsächlich an einem Punktgewinn, doch die Bayern brachten den knappen Sieg ins Ziel.

Bayerns Kompany: "Müssen immer unser bestes Level halten"

München bleibt Spitzenreiter, Bayer Leverkusen hat am Sonntag gegen Hoffenheim (17.30 Uhr) die Chance, den Abstand von sechs Punkten wiederherzustellen. " Wir haben 80 Minuten sehr, sehr gut gespielt ", ordnete Bayern-Trainer Vincent Kompany die Partie am Sportschau-Mikrofon ein. " Diese zehn Minuten am Ende zeigen aber einfach, dass wir immer bis zum Ende unser bestes Level halten müssen. "

Kiels Trainer Marcel Rapp war angesichts der starken Schlussphase seiner Mannschaft zufrieden mit seiner Mannschaft: " Wenn ich das ganze Spiel bewerte, hat meine Mannschaft einen guten Auftritt hingelegt. Die Kieler, die hier waren, sind stolz. Trotzdem müssen wir uns ankreiden, dass wir vier Tore bekommen haben, manche waren zu einfach ." Kiel bleibt mit zwölf Punkten Vorletzter.

Kiel setzt Nadelstiche, Münchens Musiala trifft

Beste Offensive (58 Tore) gegen schwächste Defensive der Liga (48 Gegentore) - die Rollen waren vor der Partie klar verteilt, alles andere als ein klarer Heimsieg für die Bayern wäre eine Überraschung gewesen. Den ersten gefährlichen Abschluss der Partie verbuchten aber die Kieler: Über die linke Seite ging es bei den Gästen schnell, am Ende des Spielzugs kam Phil Harres am kurzen Pfosten freistehend zum Abschluss, setzte den Ball aber am Tor vorbei (12.).

Ohne zuvor eine Torchance gehabt zu haben, schlugen dann die Bayern zu. Musiala nutzte den clever quergelegten Pass von Michael Olise zum frühen Führungstreffer (19.). Kiel gelang es allerdings punktuell weiterhin, sich gefährlich in Szene zu setzen. Ein weiterer Angriff über die linke Seite führte zur nächsten Gäste-Chance: Nachdem Gigovic über den Ball säbelte, kam Lewis Holtby an den Ball und bugsierte ihn an Manuel Neuer vorbei, Min-Jae Kim rettete für die Bayern kurz vor der Linie.

Jamal Musiala bejubelt sein Führungstor gegen Kiel

Und dennoch: Die Bayern präsentierten sich hochüberlegen und spielten sich weitere Chancen heraus. Olise (29.) und Palovic (33.) hätten jeweils per Fernschuss erhöhen können, kurz vor der Pause war es letztlich Kane, der eine mustergültige Flanke des umtriebigen Kingsley Coman zum 2:0 einköpfte.

Bayerns Kane kopfballstark, Gnabry mit feinem Füßchen

Der wegen seiner vermeintlichen Abhängigkeit von Elfmetertoren immer wieder kritisierte Kane war es dann auch, der den dritten Münchner Treffer erzielte - erneut per Kopf. Diesmal flankte Guerreiro butterweich, Kane entledigte sich robust seines Gegenspielers und köpfte sehenswert ein.

Kiel wehrte sich weiter nach Kräften, über die weitere Spieldauer war aber immer mehr zu sehen, dass die eigenen Ballbesitzphasen zu kurz gerieten. Ungenaue Zuspiele leiteten immer wieder gefährliche Bayern-Angriffe ein. Einen dieser Angriffe verwertete Gnabry zum 4:0, als er einen abprallenden Ball technisch hochwertig verarbeitete und mit links volley in den rechten Winkel einschoss.

Kiel in der Nachspielzeit voll da

Als es schon sehr nach weiteren Bayern-Treffern aussah, schlug Kiel nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte zu. Porath kam im Strafraum an den Ball, legte sich die Kugel zurecht und setzte seinen Versuch passgenau ins lange Eck. Der Ehrentreffer gab den Gästen sichtlich Mut. Die Bayern taten sich deutlich schwerer mit dem Erspielen klarer Torchancen, schienen ihre klare Führung aber sicher zu verwalten.

Und plötzlich war Kiel da - kurz vor Schluss trafen die Gäste in Person von Steven Skrzybski doppelt und brachten die Bayern nochmal gehörig ins Schwitzen, doch für den Ausgleich blieb zu wenig Zeit. Nichtsdestotrotz: Die Schlussphase der Bayern war alles andere als souverän.

Plötzlich Hoffnungs bei den Gästen: Kiels Skrzybski läuft mit dem Ball zum Mittelpunkt

Kiel gegen Bochum, Bayern gegen Bremen

Bayern spielt am nächsten Spieltag zu Hause gegen Werder Bremen (07.02., 20.30 Uhr). Kiel ist am kommenden Sonntag gegen den VfL Bochum gefragt (09.02., 15.30 Uhr).