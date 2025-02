Sieg in Stuttgart Gladbach pirscht sich Richtung Europa Stand: 01.02.2025 19:06 Uhr

Borussia Mönchengladbach hat am Samstag mit einem 2:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart den Anschluss an die internationalen Plätze in der Fußball-Bundesliga hergestellt und darf weiterhin von Europa träumen. Nathan Ngoumou (25. Minute) erzielte die Führung für die Gäste. Ein Eigentor von Nico Elvedi (49.) brachte den zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Tim Kleindienst (81.) den Endstand herstellte.

Die Gladbacher liegen mit 30 Punkten vorerst auf Platz sieben und damit einen Punkt hinter dem 1. FSV Mainz 05, der derzeit den ersten Rang für Europa belegt. Selbst der vierte Rang, der für die Champions League berechtigen würde, ist nur zwei Punkte entfernt. Auf eben diesem Platz vier rangiert der VfB Stuttgart.

Gladbachs Seoane setzte auf enttäuschte Stuttgarter

Gladbachs Trainer Gerardo Seoane verriet nach dem Spiel, dass er Stuttgarts Niederlage in der Champions League unter der Woche gegen PSG als Mutmacher für seine Mannschaft verwendet hat: "Das ist im Sport so, dass solche Rückschläge einen Einfluss haben" , sagte er im Sportschau-Interview. "Natürlich habe ich das als Aufhänger genommen, um der Mannschaft die nötige Energie mitzugeben."

" Das Spiel war erwartet schwierig ", sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß im Anschluss an die Partie. " Vorne hat uns etwas gefehlt in puncto Abschlüsse, wir hatten aber sehr viele Durchbrüche ins letzte Drittel. Nach dem Ausgleich war das Spiel offen, wir haben aber keine Druckphase aufbauen können, das bemängele ich schon ."

Wenig Strafraumaktionen auf beiden Seiten

Die Gäste kamen deutlich besser in die Partie: Kevin Stöger scheiterte am stark reagierenden Alexander Nübel (7.). Danach passierte eien Viertelstunde nichts, bis der VfB erstmals im Strafraum auftauchte. Ermin Demirovic brachte die Kugel nicht im Tor unter. Fast im Gegenzug schaffte das Ngoumou: Der Außenstürmer bekam den Ball wunderschön von Kollege Julian Weigl serviert und schob zur Führung ein.

Stuttgart blieb auch nach dem Gegentor vorerst jede Offensivaktion schuldig. Nach einer halben Stunde Spielzeit stand weiterhin nur ein Torschuss auf dem Konto der Gastgeber. Dafür konnte der VfB die Gladbacher Angriffsbemühungen weitestgehend souverän verteidigen. Die Folge waren viele Aktionen im Mittelfeld und keinerlei Chancen mehr bis zur Pause.

Stuttgart startet traumhaft, aber Gladbach besser in Durchgang zwei

Stuttgart startete traumhaft in Durchgang Nummer zwei: Woltemade wurde in die Spitze geschickt und legte auf Jakob Bruun Larsen ab, dessen Hereingabe Elvedi über die eigene Linie bugsierte. Im Anschluss übernahm die Borussia wieder die Spielkontrolle.

Kurze Zeit nach dem Ausgleich hatte der VfB Glück, dass es bei einem Foul an Stöger keinen Elfmeter für die Gäste gab. Tim Kleindienst vergab die nächste Chance für die Gäste (61.). Ngoumou hatte ebenfalls die Entscheidung auf dem Fuß, schoss jedoch freistehend nur einen Stuttgarter Abwehrspieler an.

Kleindienst schießt "Fohlen" zum Sieg

Diese vergebenen Gelegenheiten hätten sich fast gerächt, als Chris Führich alleine auf Moritz Nicolas im Gladbacher Tor zulief. Doch der deutsche Nationalspieler schob den Abschluss in die Arme des Schlussmannes. Eine ähnliche Situation konnte auch der deutsche Nationalspieler auf Seiten der Gäste, Kleindienst, nicht nutzen (76.).

Neun Minuten vor dem Ende war der Bann aus Gladbacher Sicht gebrochen: Lukas Ullrich wurde links stark steil geschickt und legte quer für Kleindienst, der die erneute Führung erzielte. Im Anschluss verteidigte Gladbach mit aller Macht die Führung. Ein Tor von Deniz Undav wurde zu Recht wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt.

Stuttgart in Dortmund, Gladbach gegen Frankfurt

Stuttgart muss am Samstag in Dortmund bestehen (08.02., 15.30 Uhr). Vorher kommt es im DFB-Pokal am Dienstag (04.02., 20.45 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit dem FC Augsburg. Gladbach hat pokalfrei und empfängt Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Topspiel (08.02., 18.30 Uhr).