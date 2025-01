Borussia Dortmund Niko Kovac wird Trainer des BVB Stand: 29.01.2025 21:34 Uhr

Niko Kovac wird nach Sportschau-Informationen neuer Trainer bei Borussia Dortmund. Der Vertrag soll bis 2026 laufen.

Die offizielle Bekanntgabe soll noch vor dem Spiel des BVB beim 1. FC Heidenheim erfolgen. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Nuri Sahin als Chefcoach an. Dortmund steht in der Bundesliga derzeit nur auf Platz 11. Der Rückstand auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, beträgt bereits sechs Punkte. Im DFB-Pokal war für Dortmund schon in der zweiten Runde beim VfL Wolfsburg Schluss.

Kovac war war zuvor unter anderem Trainer bei Bayern München, dem VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und der AS Monaco. In Wolfsburg war Kovac im März 2024 entlassen worden.

Tullberg folgte auf Sahin - aber nur kurz

Sahin war nach der Niederlage beim FC Bologna in der Champions League in der vergangenen Woche entlassen worden. Derzeit betreut der bisherige Dortmunder Juniorentrainer Mike Tullberg die Mannschaft.

Tullberg soll auch am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim auf der Bank sitzen, wie Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donzek verkündet hatten.