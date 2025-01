Borussia Dortmund gegen Werder Bremen Tullberg - "Im Vollsprint mit Sabber im Mund" Stand: 24.01.2025 13:14 Uhr

Viel verändern will er nicht. Borussia Dortmunds Interimscoach Mike Tullberg setzt vor dem wichtigen Spiel gegen Werder Bremen vor allem auf harte Arbeit.

"Fehler kann man machen, aber dann repariert man sie im Vollsprint, mit Sabber im Mund, mit Messer zwischen den Zähnen" , sagte der Däne mit Blick auf das Bundesligaspiel am Samstag (ab 15.30 Uhr im Live-Ticker und der Radio-Vollreportage bei der Sportschau): "Wenn die Fans das sehen, dann haben wir 81.000 gegen 11. Das muss der Maßstab sein."

Zeit zur Vorbereitung ist kurz

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch habe er erfahren, dass er Nuri Sahin ersetzen wird, die Borussia hatte dessen Freistellung am Mittwochmorgen verkündet. Es sei eine "sehr, sehr kurze Zeit" zur Vorbereitung, sagte Tullberg, es gehe vor allem darum, "Energie in die Mannschaft zu bekommen, damit sie befreit Fußball spielt. Mein Ansatz ist es, den Jungs Mut zuzusprechen. Das, was vorher war, habe ich nicht angesprochen. " Beim 1:2 beim FC Bologna in der Champions League hatte der BVB ein erschreckendes Bild abgegeben.

Dortmunds Spiel soll einfach bleiben

Tullberg, zuletzt verantwortlich für die U19 des BVB, will die Spieler daher nicht mit neuen Aufgaben überfrachten. Er wähle stets einen aktiven Ansatz, aber "der Plan wird einfach bleiben, die Jungs brauchen Freiheit" , sagte der 39-Jährige: "Ich habe gefühlt nur Nationalspieler, die wissen, wie man Fußball spielt. Ich gebe ihnen Räume, aber sie sollen auch aus dem Bauch heraus spielen."

Tullberg sieht sich als Trainer für ein Spiel

Tullberg hatte Sahin ersetzt, nachdem der BVB alle vier Spiele des neuen Jahres verloren hatte, zuletzt beim FC Bologna. Als langfristiger Nachfolger wird momentan vor allem Niko Kovac gehandelt.

Tullberg denkt indes nicht über das Spiel gegen Bremen hinaus, Absprachen gebe es "überhaupt nicht. Meine klare Aufgabe ist es, die Mannschaft bis Samstag zu betreuen und zu gewinnen. Damit beschäftige ich mich."

Der zuletzt angeschlagene Torjäger Serhou Guirassy soll einsatzfähig sein. Hinter dem Einsatz von Nationalspieler Waldemar Anton steht noch ein Fragezeichen. Dortmund als Zehnter sowie Bremen auf Platz neun sind in der Bundesliga Tabellennachbarn. Der BVB liegt bereits sieben Zähler hinter den Champions-League-Rängen.

Werner: "Verändert die Vorbereitung"

Als wäre die Reise nach Dortmund für Werder Bremen nach einer enttäuschenden englischen Woche nicht schon schwer genug, sorgt der Trainerwechsel beim BVB für weitere Ungewissheit. "Es verändert die Spielvorbereitung, weil man ein paar Fragezeichen mehr hat" , sagte Werder-Coach Ole Werner.

Werner versuchte in den vergangenen Tagen, so viel wie möglich über den Interimscoach des BVB herauszufinden. "Man informiert sich über den neuen Trainer und seine Ansätze. Ich glaube, dass wir ganz gut wissen, was auf uns zukommt" , sagte der Bremer Trainer, der sich auch ein paar Videos der Dortmunder U19 anschaute.

Werder will auf sich schauen

Unabhängig von der Situation bei der Borussia gehe es für die in diesem Jahr noch sieglosen Bremer aber vor allem darum, auf sich selbst zu schauen, sagte Werner. Nach dem 0:2 gegen den FC Augsburg am Sonntag war der Frust groß an der Weser. Werner gefiel aber die Reaktion seiner Mannschaft im Training.

"Wir hatten eine sehr intensive Einheit", sagte der Bremer Trainer, der in Dortmund allerdings auf Niklas Stark (krank) und Julián Malatini (muskuläre Probleme) verzichten muss. Diese Intensität gilt es nun, auch im Spiel auf den Platz zu bringen. Egal, wer beim BVB auf der Bank sitzt.