Bundesliga, 4. Spieltag Neue Durchstarter im Fokus - die Elf des Spieltags Stand: 23.09.2024 07:36 Uhr

Jeder Saisonstart bringt neue Gesichter - und einige von ihnen haben besonders überzeugt. Michael Olise vom FC Bayern war am Wochenende das herausragende Beispiel - die Sportschau-Elf des 4. Spieltags.

Tor - Kauã Santos (Eintracht Frankfurt): Mit Kevin Trapp ist der SGE-Stammkeeper noch einige Wochen lang verletzt, aber wenn sein Vertreter so weitermacht, gibt es kein Problem für Trainer Dino Toppmöller, sondern eher eine Torhüterdiskussion. Alle sieben Gladbacher Schüsse auf sein Tor konnte Santos parieren, er strahlte auch bei Flanken und mit dem Ball am Fuß große Sicherheit aus. Es war ein starkes Startelfdebüt des 21-jährigen Brasilianers.

Kaua Santos

Abwehr - Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart): Der Linksverteidiger kam schwer in die Saison, spätestens mit seiner Topleistung gegen Dortmund ist er aber auch in dieser Spielzeit angekommen. Die ersten beiden Tore bereitete Mittelstädt direkt vor, das dritte leitete er mit einer tollen Flanke ein. Dazu war der Nationalspieler defensiv immer wieder Abfängjäger, er hatte auf seiner Seite alles im Griff - und brachte seine Gegner als Offensivkünstler zur Verzweiflung.

Maximilian Mittelstädt

Abwehr - Min-Jae Kim (FC Bayern München): Nach 20 Toren in drei Spielen sprechen fast allesüber die Offensive des FC Bayern, doch in Bremen schaffte die Defensive fast Einmaliges: Der Gegner hatte in der gesamten Spielzeit nicht einen einzigen Torschuss. Und Kim war dafür einer der Hauptverantwortlichen, denn er gewann sowohl am Boden als auch in der Luft alle Zweikämpfe, war im Passspiel mit 92 Prozent und 105 angekommenen Zuspielen ein enormer Sicherheitsfaktor.

Min-Jae Kim am Ball

Abwehr - Tom Rothe (1. FC Union Berlin): Schon lange gilt der 19-Jährige als herausragendes Linksverteidiger-Talent, und nachdem er das in der vergangenen Saison in der 2. Liga (Aufstieg mit Holstein Kiel) unter Beweis gestellt hatte, legte er nun in der Bundesliga nach. Gleich zu Beginn behielt Rothe bei seinem 1:0 die Übersicht und dann im Rest des Spiels die Nerven, als Union den Vorsprung gegen die TSG Hoffenheim verwaltete. Defensiv gibt es noch einige Baustellen, aber für Berlin ist der Neuzugang von Borussia Dortmund schon jetzt ein Gewinn.

Tom Rothe

Mittelfeld - Enzo Millot (VfB Stuttgart): Es war ein Genuss, den Stuttgartern zuzuschauen. Was der Rechtsaußen gegen den BVB auf den Platz zauberte, hatte aber die ganz besondere Note. Der beste Beweis war Millots Sololauf auf der Grundlinie vor dem 4:1 von El Bilal Touré. Es war aber bei weitem nicht das einzige Mal, dass der französische Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Paris mit seiner Technik ratlose Dortmunder hinterließ. Seine einfachste Übung war da sein Tor aus kurzer Distanz zum 3:0.

Enzo Millot

Mittelfeld - Woo-yeong Jeong (1. FC Union Berlin): Die Hauptstädter wären in der vergangenen Saison noch fast abgestiegen und sind jetzt mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen nahezu optimal gestartet - und ihre Neuzugänge haben daran einen großen Anteil. Neben Rothe überzeugte auch Jeong gegen Hoffenheim, und das nicht nur wegen seines Tores zum 2:0. Die Leihgabe vom VfB Stuttgart gab fünf Torschüsse ab, brachte 89 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler und überragende 75 Prozent seiner Dribblings glückten.

Woo-Yeong Jeong

Mittelfeld - Vincenzo Grifo (SC Freiburg): Der ehemalige italienische Nationalspieler erwischte in Heidenheim einen echten Sahnetag. Dass der Linksaußen beim Stand von 3:0 nach 79 Minuten ausgewechselt wurde, um sich den verdienten Applaus abzuholen, war eine Erlösung für die Gastgeber. Mit zwei Treffern hatte Grifo seine Freiburger auf die Siegerstraße geschossen, insgesamt kam er unter anderem auf vier Torschüsse und bereitete drei Chancen seiner Kollegen vor. Die Passquote von 92 Prozent und 67 Prozent gewonnene Zweikämpfe rundeten die Leistung ab.

Vincenzo Grifo

Mittelfeld - Michael Olise (FC Bayern München): In diesen Tagen werden viele Vergleiche mit dem ehemaligen Bayern-Star Arjen Robben bemüht - doch der 53-Millionen-Euro-Neuzugang schreibt in München seine eigene Geschichte. Mit der Kombination aus Technik, Geschick, Eleganz und Dynamik war Olise zu keiner Zeit von Bremen zu kontrollieren, er erzielte zwei Tore selbst und bereitete zwei Treffer vor. Dass nach seiner Auswechslung nach 70 Minuten kein Bayern-Tor mehr fiel, spricht für sich.

Michael Olise

Angriff - Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt): Der Ägypter war über die gesamte Partie gegen Gladbach ein Unruheherd, es fehlte aber lange das Tor, um eine sehr starke Leistung zu krönen. Dann schnappte sich Marmoush in der 80. Minute den Ball, dribbelte erst Ko Itakura schwindelig und schoss dann über den herausstürmenden Moritz Nicolas cool ins Tor - die Entscheidung zugunsten Frankfurts. Insgesamt war der 25-Jährige an neun Torschüssen direkt beteiligt.

Omar Marmoush

Angriff - Deniz Undav (VfB Stuttgart): An dieser Stelle hätte auch wieder Harry Kane mit seinen drei Torbeteiligungen beim Bayern-Sieg in Bremen stehen können, doch diesmal musste der Engländer einem noch besseren Spieler an diesem Wochenende weichen. Denn Undav war die Speerspitze einer überragenden Stuttgarter Mannschaft und sein frühes 1:0 war der Start einer beeindruckenden Darbietung der gesamten Mannschaft. Insgsamt gab der DFB-Star sieben Torschüsse ab, besonders wichtig war er aber wie gewohnt auch, weil er immer anspielbar war und auch in engen Situationen stets eine Lösung fand.

Deniz Undav

Angriff - Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05): Trotz 4:29 Torschüssen und langer Unterzahl konnten die 05er in Augsburg gewinnen - und die Kaltschnäuzigkeit ihres Stürmers war dabei eine sehr entscheidende Komponente. Burkardt führte viele (Defensiv-)Zweikämpfe und opferte sich für seine Mannschaft auf. Dass er trotzdem vor dem Tor so eiskalt blieb und sein Team mit einem Doppelpack zum Sieg schoss, belegt seine Klasse.

Jonathan Burkardt

Die Elf des 4. Bundesliga-Spieltags von sportschau.de