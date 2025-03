Sieg auch in Mönchengladbach Mainz stürmt weiter Richtung Champions League Stand: 07.03.2025 23:09 Uhr

Für den 1. FSV Mainz 05 gehen die tollen Tage auch nach Fastnacht weiter: Die Mainzer feiern bei Borussia Mönchengladbach den vierten Sieg in Serie und stürmen weiter in Richtung Champions League.

Die Mainzer feierten zum Auftakt des 25. Spieltags einen 3:1-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach. Nach dem vierten Sieg in Serie kletterte das Überraschungsteam aus Mainz mit nunmehr 44 Punkten vorerst auf den dritten Platz - und darf weiter vom erstmaligen Einzug in die Champions League träumen.

44 Punkte nach 25 Spieltagen – noch nie standen die Mainzer in ihrer Bundesliga-Historie zu diesem Zeitpunkt der Saison besser da. Mönchengladbach kassierte die zweite Heimniederlage in Folge, mit 37 Punkten sind die internationalen Plätze aber weiter in Reichweite.

Die Mainzer setzten mit dem Sieg im Borussia-Park zugleich ihre gute Serie gegen Mönchengladbach fort: Mainz hat in der Bundesliga keins der vergangenen neun Duelle gegen Gladbach verloren. Gegen keinen anderen Bundesligaklub sind die Mainzer so lange ungeschlagen.

Nebel, Kohr und Amiri - drei Mainzer Tore in Mönchengladbach

Paul Nebel traf in der 39. Minute und mitten in einer Gladbacher Drangphase zur Mainzer Führung. Gleich nach Wiederanpfiff schockte Mainz die Gastgeber zum zweiten Mal, Dominik Kohr (48.) erhöhte im Nachsetzen nach Nadiem Amiris Freistoß auf 2:0.

Stefan Lainer sorgte mit dem Anschluss für neue Hoffnung bei den Gladbachern - die jedoch schnell verflog: Amiri sorgte (77.) mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze für das Mainzer 3:1 und die Entscheidung.

Mit der zurückliegenden Erfolgsserie im Rücken hatte der FSV zu Wochenbeginn noch ausgelassen beim Rosenmontagsumzug gefeiert. Coach Bo Henriksen hatte sein Team im Anschluss trotz der kurzen Vorbereitungszeit offenbar hervorragend auf den Gegner eingestellt: Die zaghaften Gladbacher Offensivbemühungen zu Beginn prallten an der Mainzer Defensive ab. Auf der Gegenseite musste Fohlen-Keeper Jonas Omlin, der nach Rotsperre zurückgekehrt war, bei Nebels Fernschuss neben das Tor (18.) und dem abgeblockten Abschluss von Phillip Mwene (20.) noch nicht eingreifen.

Zentner und Latte verhindern Kleindienst-Treffer

Dies rüttelte die Gastgeber aber wach, die nun die Spielkontrolle übernahmen: Julian Weigl fand mit seiner Halbfeldflanke Tim Kleindienst, dessen Kopfball Robin Zentner nicht festhalten konnte - der Ball ging an die Latte. Erneut war es der Nationalstürmer, der an der nächsten gefährlichen Situation beteiligt war: Kleindienst legte auf den ehemaligen Mainzer Kevin Stöger ab, der jedoch wegrutschte (31.).

Dann beendete der FSV die Druckphase der Gastgeber, indem Burkardt clever Jae Sung Lee in Szene setzte. Dieser fand Nebel in der Mitte, Lukas Ullrich fälschte den Abschluss unglücklich zur Mainzer Führung ab.

Nach Wiederanpfiff nutzte Mainz gleich die nächte Chance - im Stile eines Spitzenklubs: Amiris gefährliche Freistoßflanke fand den Kopf von Kohr, der erst an Omlin scheiterte - den Abpraller aber einschob. Es war der erste Bundesliga-Treffer des Mainzer Verteidigers seit über einem Jahr.

Nebel verpasste kurz darauf (59.) gegen den glänzend parierenden Omlin die mögliche Vorentscheidung - dies machte Gladbach noch einmal stark: Lainer, im Hinspiel noch Eigentorschütze, konnte verkürzen. Trainer Gerardo Seoane brachte sofort drei frische Kräfte - doch Amiris Treffer zum 3:1-Endstand beendete jede Hoffnung auf ein mögliches Gladbacher Comeback.

Gladbach in Bremen, Mainz gegen Freiburg

Mainz bekommt es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) am 26. Spieltag mit dem SC Freiburg und damit einem weiteren Europapokal-Aspiranten zu tun. Gladbach spielt ebenfalls am Samstagnachmittag bei Werder Bremen.