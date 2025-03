Freiburg wieder ohne Gegentreffer Viel Kampf und keine Tore - Freiburg und Leipzig teilen die Punkte Stand: 08.03.2025 20:33 Uhr

Auch im sechsten Bundesligaspiel in Serie bleibt der SC Freiburg ohne Gegentor - in einer intensiven Partie hatten sowohl RB Leipzig als auch die Breisgauer aber auch kaum Torchancen.

Durch das 0:0 am 25. Spieltag bleiben die Breisgauer eben auch sechs Spiele in Serie ungeschlagen und als Fünfter voll auf Europapokal-Kurs. RB hat darauf ebenfalls noch alle Chancen, blieb aber im vierten Ligaspiel nacheinander ohne Sieg. Der Druck auf Trainer Marco Rose dürfte dadurch zumindest nicht kleiner werden.

Kaum Torchancen in Halbzeit eins - Atubolu mit Rekord

In einer eher verhaltenen Anfangsphase beider Teams war ein deutlich zu zentraler Kopfball von einem deutlich zu frei stehenden Lucas Höler nach einer knappen Viertelstunde die erste richtige Torannäherung, Leipzigs Keeper Peter Gulacsi hatte aber kein Problem mit diesem Ball. In der 20. Minute verzog Openda auf der anderen Seite links im Strafraum nach schönem Pass von Xavi Simons ein gutes Stück.

RB versuchte es in der Folge immer mal wieder über Flanken aus dem Halbfeld, die aber fast alle bei Noah Atubolu landeten, der Mitte der ersten Halbzeit den Freiburger Vereinsrekord an Minuten ohne Gegentor vom bisherigen Rekordhalter Richard Golz (510) übernahm.

Das zuletzt auch schon defensiv extrem stabile Freiburg verteidigte die Leipziger Bemühungen weg und lauerte auf die wenigen Umschaltmomente, die die Mannschaft von Julian Schuster aber kaum einmal wirklich konstruktiv ausspielen konnte, weil auch RB nicht das ganz große Risiko ging und immer genügend Leute hinter dem Ball hatte. Dementsprechend ging eine sehr ereignisarme erste Hälfte auch mit 0:0 zu Ende.

Gulacsi entschärft Hölers Kopfball richtig stark

In Durchgang zwei brachte Julian Schuster seinen Topscorer Vincenzo Grifo und RB Leipzig zu Beginn etwas mehr Elan und Esprit auf den Platz. Nach schöner Kombination verzoge Lutsharel Geertruida rechts im Strafraum ähnlich wie Openda in der ersten Halbzeit aus zumindest etwas anspruchsvollem Winkel (53.). Zehn Minuten später hatten dann aber die Gastgeber die bisher beste Chance des Spiels: Nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld köpfte Höler den Ball in Richtung Torwinkel, doch Gulacsi war mit einer herausragenden Flugparade zur Stelle.

Rose feuerte seine Mannschaft an der Seitenlinie immer wieder an und feierte gute Zweikämpfe gestenreich - intensiv war die Partie auch durchaus, aber eben fast nur zwischen den Strafräumen. In der 71. Minute zog Geertruida nach einem Ballgewinn aus 18 Metern ab, der stramme Schuss flog zu Roses Unmut aber einen halben Meter rechts oben über die Querlatte. Das ganz große Risiko gingen beide Teams am Ende nicht mehr, auch wenn Leipzig in der Nachspielzeit zumindest noch einmal eine Chance bekam, doch Atubolu griff beherzt ein, lenkte die Kugel gegen Lukebas langes Bein ins Toraus und hielt somit seine Serie aufrecht. Nach Abpfiff waren in den Gesichtern beider Mannschaften die unterschiedlichen Gemütslagen klar abzulesen: RB haderte, Freiburg wirkte zumindest nicht unzufrieden.

Freiburg in Mainz, Leipzig gegen Dortmund

Freiburg ist am kommenden Samstagnachmittag (15.03.) in Mainz zu Gast. Leipzig empfängt Borussia Dortmund am Abend zum Topspiel.