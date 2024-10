Siegtor nach spätem Ausgleich Guirassy rettet Dortmunds Sieg gegen St. Pauli Stand: 18.10.2024 22:35 Uhr

Borussia Dortmund hat gegen den FC St. Pauli einen knappen Heimsieg gefeiert - Serhou Guirassy schoss noch das Siegtor, nachdem St. Pauli spät der Ausgleich gelungen war.

Der BVB rückte durch das 2:1 (1:0) vorerst auf Rang vier der Tabelle vor und hat nun 13 Punkte aus sieben Spielen geholt. Der FC St. Pauli bleibt mit vier Punkten in der Abstiegszone.

Ramy Bensebaini hatte Dortmund in Führung gebracht (43.). Eric Smith glich für St. Pauli aus (78.), Guirassy erzielte das Siegtor für den BVB (83.), der am Dienstag in der Champions League bei Real Madrid spielt.

Bensebaini sichert verdiente Führung für Dortmund

Guirassy hatte zunächst die Chance zur Führung für den BVB, als ihn Julian Brandt stark freigespielt hatte, aber Torwart Nikola Vasilj wehrte mit dem rechten Fuß ab (7.). Auf der Gegenseite hatte St. Paulis Oladapo Afolayan eine Chance rechts im Strafraum, durch sein kurzes Zögern verhinderte Dortmunds Bensebaini mit einer Grätsche den Abschluss (17.). In der 30. Minute traf Morgan Guilavogui nach einem Freistoß durch Eric Smith von links das Dortmunder Tor - doch der Video-Assistent stellte eine knappe Abseitsstellung von Guilavogui fest.

Eine Halbfeldflanke leitete dann die Dortmunder Führung ein: Pascal Groß brachte den Ball von rechts in den Strafraum, wo Bensebaini aus elf Metern köpfte und ins rechte Eck traf (44.). Brandt hatte wenig später völlig freistehend die Chance, das 2:0 zu erzielen, köpfte aber über das Tor. Am Ende der ersten Hälfte stand die verdiente Führung für den BVB.

Hauke Wahl vom FC St. Pauli und Dortmunds Marcel Sabitzer kämpfen um den Ball

BVB überlegen, St. Pauli gleicht aus - aber Dortmund antwortet

Die zweite Hälfte begann mit Verzögerung, weil das Schiedsrichterteam um Matthias Jöllenbeck Probleme mit den Funkgeräten hatte. Dortmund blieb überlegen, hatte zwischenzeitlich 90 Prozent Ballbesitz. In der 64, Minute scheiterte zunächst Guirassy erneut an Torwart Vasilj, wenige Sekunden später spielte Jamie Gittens den Ball scharf von links nach innen, wo Guirassy und auch Donyell Malen den Ball knapp verpassten.

St. Pauli kam zum überraschenden Ausgleich, als Smith traf mit einem wuchtigen Fernschuss aus fast 30 Metern traf (78.). Der BVB protestierte, weil Afolayan möglicherweise in der Sichtlinie von Torwart Gregor Kobel stand, doch das Schiedsrichterteam Afolayans Abseitsstellung als nicht aktiv an.

Dapo Afolayan vom FC St. Pauli im Zweikampf gegen Dortmunds Ramy Bensebaini

Der BVB fand aber noch die entscheidende Reaktion. In der 83. Minute köpfte Serhou Guirassy die Dortmunder noch zum Sieg, nachdem Gittens auf der linken Seite Adam Dzwigala ausgespielt und anschließend geflankt hatte. Dzwigala vergab in der Nachspielzeit noch die große Chance für einen erneuten Ausgleich der Hamburger.

Dortmund nun erst in Madrid, dann in Augsburg - St. Pauli gegen Wolfsburg

Für den BVB stehen nun drei Auswärtsspiele in Folge an: Nach dem Spiel in der Champions League bei Real Madrid spielt Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Augsburg und muss dann im DFB-Pokal zum VfL Wolfsburg (Dienstag, 20.45 Uhr).

St. Pauli empfängt am kommenden Wochenende den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) und spielt danach im Pokal dienstags (18 Uhr) bei RB Leipzig.