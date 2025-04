Verdacht auf Riss der Achillessehne Gladbachs Ngoumou verletzt sich schwer - nach dem Spiel Stand: 06.04.2025 20:21 Uhr

Hiobsbotschaft nach einem glücklichen Punkt: Nachdem das Spiel beim FC St. Pauli (1:1) in der Fußball-Bundesliga längst vorbei war, zog sich Nathan Ngoumou von Borussia Mönchengladbach offenbar eine schwere Verletzung zu.

Der Franzose war in der 86. Minute eingewechselt worden und gehörte deswegen zum Kreis der Spieler, die nicht in der Startelf von Trainer Gerardo Seoane gestanden hatten und nach dem Abpfiff wie gewohnt Tempoläufe auf dem Platz absolvieren mussten. Bei dieser Übung soll sich Ngoumou an der Achillessehne verletzt haben, wie Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in der Mixed Zone offenbarte, der Offensivspieler musste von zwei Betreuern in die Kabine gebracht werden.

Gladbach punktete zuletzt auch dank Ngoumou stark

"Es sah nicht gut aus, er ist jetzt beim Arzt. Wir müssen abwarten, was es genau ist, das wissen wir noch nicht. Es ist bei den ganz normalen Kompensationsläufen, die die Jungs gemacht haben, passiert. Es ist etwas mit der Achillessehne" , sagte Virkus. Ngoumou droht im Falle des Risses nicht nur das vorzeitige Ende der Saison, sondern ein Ausfall über mindestens ein halbes Jahr.

2022 war der 25-Jährige für acht Millionen Euro vom FC Toulouse nach Gladbach gewechselt, doch erst in den vergangenen Wochen konnte er auch nachhaltig einen guten Eindruck machen. Ngoumou profitierte von der Verletzungspause von Franck Honorat und hatte als Stammspieler großen Anteil daran, dass sich der Klub nun sogar Hoffnungen auf die Champions League machen darf. Mit ihm in der Startelf holte Gladbach 13 Punkte in sieben Spielen.

Borussia-Sportleiter Virkus hadert wegen Verletzungen

In den letzten sechs Partien der Saison wird seine Mannschaft ohne Ngoumou auskommen - und damit geht die Verletzungsmisere der Borussen, die zum Beispiel davon profitieren, dass der junge Torhüter Tiago Cardoso die Ausfälle der Stammkräfte Moritz Nicolas und Jonas Omlin kompensiert, weiter. "Jetzt entscheidet sich, ob du die komplette Truppe zusammen hast. Es fehlen schon wichtige Spieler, wir haben aber nie geheult. Doch wenn so etwas jetzt auch noch passiert, dann ist das scheiße" , sagte Virkus.

Der personelle Aderlass der vergangenen Wochen könnte einer der Gründe für die dürftige Leistung, die die Beteiligten selbst scharf kritisierten, auf St. Pauli gewesen sein. Auch Tim Kleindienst plagten im Spielverlauf muskuläre Probleme. "Die Muskulatur hat ein bisschen zugemacht. Mir war klar, dass wir da kein Risiko eingehen" , sagte Seoane. Ngoumou wäre auch für ihn der Ersatz - aber offenbar nicht mehr in dieser Saison.