DFL gibt Termine bekannt Erste fünf Bundesligaspieltage sind fixiert Stand: 18.07.2024 14:15 Uhr

Bayern München fordert Meister Bayer Leverkusen nach der enttäuschenden Vorsaison erstmals im Topspiel des 5. Bundesliga-Spieltags.

Dies geht aus den zeitgenauen Ansetzungen für die ersten fünf Spieltage hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag (18.07.2024) veröffentlichte. Die Münchner empfangen die Werkself am Samstagabend (28. September, 18.30 Uhr) in der heimischen Arena.

Auftakt machen Leverkusen und Gladbach

Ihr Bundesliga-Auftakspiel bestreiten die Bayern an einem Sonntagnachmittag, am 25. August gastiert das Team des neuen Trainers Vincent Kompany beim VfL Wolfsburg. Dass Leverkusen die Saison am Freitag (20.30 Uhr) zuvor mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach eröffnet, war bereits bekannt.

Das erste Samstagabend-Spiel der Saison bestreiten Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt (24. August, 18.30 Uhr). Die weiteren Topspiele am Samstagabend an den ersten Spieltagen sind: Leverkusen gegen RB Leipzig, Aufsteiger Holstein Kiel gegen den FC Bayern sowie Frankfurt gegen Gladbach.

Anfang September sollen der DFL zufolge nach der Auslosung der Europacup-Wettbewerbe die nächsten zeitgenauen Ansetzungen bekannt gegeben werden.