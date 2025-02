analyse Drei große Duelle im Topspiel Entscheiden die Spitzenspieler das Spitzenspiel? Stand: 14.02.2025 08:44 Uhr

Wenn Bayer Leverkusen am Samstag (15.02.2025, ab 18.30 Uhr in der Radio-Reportage und im Live-Ticker) die Meisterschaft noch einmal spannend machen will, müssen die Spitzenspieler ihre Duelle gegen die Stars des FC Bayern gewinnen - ein Formvergleich.

Granit Xhaka gegen Joshua Kimmich

Ohne diese beiden geht nichts bei Bayer Leverkusen und beim FC Bayern: Granit Xhaka hat von bisher 1.890 möglichen Bundesliga-Minuten 1.881 absolviert: 20 von 21 Spielen stand er die volle Distanz auf dem Platz, nur beim 3:1 gegen Gladbach am 18. Spieltag gönnte ihm sein Trainer Xabi Alonso mal neun Minuten vorzeitige Regenerationszeit.

Bei Joshua Kimmich gab es nicht mal diese neun Minuten, er spielte bisher einfach die komplette Saison durch. Erstaunlich ähnlich sind auch ihre sonstigen Saison-Statistiken: Xhaka kommt bisher auf zwei Tore, sechs Vorlagen und zwei Gelbe Karten - der einstige Schnellausraster hat gelernt, sich zu beherrschen. Kimmich liegt bei einem Treffer, ebenfalls sechs Assists und wurde dreimal verwarnt.

Spitze bei Laufleistung und Ballkontakten

Beide spielen eine richtig starke, aber auch keine absolut herausragende Saison. Sie sind aber unglaublich viel unterwegs und fast jeder Angriff läuft über sie: Ihre Werte in den Bereichen Laufleistung und Ballkontakte sind Ligaspitze. Kimmich liegt bei 12,33 gelaufenen Kilometern im Schnitt auf Platz 1 aller Bundesligaspieler, Xhaka folgt auf drei (11,80). Bei den Ballkonakten führt Kimmich klar (128,4 pro Partie), auch hier ist Xhaka Liga-Dritter (97,2). Der ganz große Spektakel-Faktor geht 2024/25 nicht von ihnen aus, aber sie kurbeln an und sichern ab, sie bestimmen Takt und Tempo.

Bei Kimmich kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, dass er zu Saisonbeginn gar nicht im zentralen Mittelfeld vorgesehen war, sondern auf der rechten Abwehrseite: Aleksandar Pavlovic und Joao Palinha galten als erste Wahl auf der Doppel-Sechs.

Florian Wirtz gegen Jamal Musiala

Der Spektakel-Faktor, für den Xhaka und Kimmich aber eigentlich auch gar nicht zuständig sind, für den stehen bei beiden Spitzenklubs die derzeit vielleicht größten Attraktionen der Bundesliga: Florian Wirtz und Jamal Musiala. Beide sind fast gleich alt, wurden 2003 innerhalb von 66 Tagen geboren, Musiala ist der Ältere.

Mal Zehner, mal außen, mal ganz vorne

Ihre Postionen sind gar nicht so leicht zu definieren. Sie sind natürlich eigentlich die geborenen Zehner, die hinter einem Mittelstürmer wirbeln, auch um ihn herum, mal rechts, mal links, und sie lieben es beide, auch selbst in den Abschluss zu gehen. Beide tauchen also durchaus auch mal auf der Neun, aber auch auf den Flügeln auf, auch das macht sie für ihre Gegenspieler noch schwerer greifbar als sie es durch ihre Dribbelstärke eh schon sind.

Wirtz und Musiala, die in der Nationalelf gemeinsam zaubern, sind die torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Bundesliga: Musiala traf zehn Mal, Wirtz neun Mal. In einem Punkt ist Wirtz aber um eine Klasse stärker als Musiala: Der Leverkusener hat das deutlich bessere Auge für seine Mitspieler. Mit neun Torvorlagen ist er Bayers Bester, Musiala hat erst zwei Treffer aufgelegt, obwohl er in Harry Kane einen der besten Vollstrecker der Welt neben sich hat.

Patrik Schick gegen Harry Kane

Harry Kane ist inzwischen sogar der beste Stürmer, der je in der Bundesliga gespielt hat - wenn man das an Toren pro Minute messen möchte. Von den Profis, die mehr als 25 Treffer erzielt haben, liegt der Engländer mit einem Tor alle 77 Minuten vor Erling Haaland (87), Robert Lewandowski (100) und Gerd Müller (105).

In der aktuellen Spielzeit hat Kane 21 Mal getroffen, davon neun Mal per Elfmeter. Patrik Schick liegt bei 14, aber das Begleitwort "erst" verbietet sich völlig: Er war beinahe die komplette Hinrunde verletzt oder Ersatzmann hinter Victor Boniface - die 14 Tore hat er allesamt in den vergangenen elf Partien erzielt. Sein Minuten-Schnitt für die Spielzeit 24/25 ist somit historisch herausragend: Der Tscheche traf alle 60 Minuten.

14 Tore in seinen vergangenen elf Spielen: Patrik Schick ist in absoluter Gala-Form.

29 in Serie - Kane ist der Strafstoß-König

Was die Leverkusener gegen die Bayern besser nicht machen sollten, ist: Strafstöße verursachen. Die verwandelt Kane nämlich gnadenlos: Seine vergangenen 29 Strafstöße für England, Tottenham und die Bayern waren allesamt drin, in der Spitze mit einer Schussgeschwindigkeit von 117 Stundenkilometern.

Eiskalt vom Punkt: Harry Kane verwandelt einen Elfmeter

Wie man Kane optimal verteidigt, weiß in der Bundesliga kein Trainer besser als Xabi Alonso. Dreimal haben die Bayern bisher mit dem Engländer gegen Leverkusen gespielt, dreimal war Kane komplett kaltgestellt. In allen drei Partien zusammen gab er nur drei Torschüsse ab, und fast schon demütigend für einen Weltstar wie ihn war das Hinrunden-Spiel in dieser Saison in München. Beim 1:1 am 28. September war Kane in 86 Minuten Einsatzzeit nur 19 Mal am Ball und hatte keinen einzigen Abschluss.