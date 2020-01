Tor - Alexander Schwolow (SC Freiburg): Schwolow hielt bei seinem Comeback gegen Mainz tadellos und wehrte insgesamt sieben Bälle ab, so viele wie in keinem seiner anderen Spiele bisher für den Sport-Club. War der sichere Rückhalt seiner Mannschaft, entschärfte zahlreiche Schüsse. Überragend seine Fußabwehr gegen den freistehenden Mateta. Die Breisgauer werden froh sein, dass ihr Stammkeeper wieder an Bord ist.