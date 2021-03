Tor - Gregor Kobel ( VfB Stuttgart): Ohne den Schweizer im Tor hätte diese Partie für Stuttgart auch ganz anders ausgehen können. Kobel rettete schon nach fünf Minuten stark gegen Schalkes Amine Harit. In Hälfte zwei zeigte er dann mehrfach seine Klasse. Sowohl Suat Serdar als auch später Nabil Bentaleb per Elfmeter konnten ihn nicht überwinden. In absoluter Weltklasse-Manier lenkte er den Schlenzer von Alessandro Schöpf noch an den Außenpfosten. Kobel ist in dieser Form ein entscheidender Faktor für den VfB.