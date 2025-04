Heimsieg für Werder gegen die SGE Eintracht kommt mit Bremer Power nicht klar Stand: 05.04.2025 21:24 Uhr

Werder Bremen hat mit einer taktisch klugen und aggressiven Leistung gegen Eintracht Frankfurt den nächsten Sieg eingefahren. Die Hanseaten gewannen am Samstag mit 2:0 (1:0). Bremen hat als Tabellen-Zehnter in den vergangenen sechs Partien noch alle Chancen auf eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb, die drittplatzierten Frankfurter sind weiterhin gut im Rennen um die Teilnahme an der Champions League.

Nur wenige Minuten, nachdem ein Schuss von Romano Schmid von Mitspieler Jens Stage an die Latte des Frankfurter Tores gelenkt worden war, schlug Oliver Burke zu. Nach einer Ecke von links, wieder war der Österreicher Schmid der Absender, kam der schottische Angreifer aus dem Rückraum angesprintet und köpfte ziemlich freistehend ein zur Führung für die Gastgeber (28.). In der Schlussphase war es dann Schmid selbst, der mit sehr gutem Auge den Ball aus halblinker Position rechts unten ins Tor der Eintracht schlenzte (84.).

Werner: "Leistung war hervorragend"

"Wir machen es als Verbund gut" , sagte Abwehrchef Marco Friedl nach der Partie zur Sportschau, "wir bieten wenig Räume hinter der Kette, haben wenige Situationen zugelassen, wo die Eintracht sich aufdrehen und die Offensivspieler einsetzen konnte." Sein Trainer Ole Werner lobte sein Team: "Die Leistung war hervorragend. Und umso schöner, dass das vor heimischem Publikum gelungen ist und den Fans zuhause mal wieder dieses Gefühl geben konnten."

"Werder hat verdient gewonnen. Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben" , konstatierte Eintracht-Coach Dino Toppmöller, "wir waren nicht gierig genug, wir hatten keine Top-Struktur und warenam Ball nicht sicher genug."

Werner lässt hoch pressen

Das von Trainer Ole Werner glänzend eingestellte Werder überzeugte während der gesamten Partie mit hohem Pressing, mit dem die Gäste aus Hessen nicht gut zurecht kamen. Bis zum Pausenpfiff sammelten die Gäste nicht mehr als sechs Ballkontakte im gegnerischen Strafraum - ein extrem geringer Wert, und zudem ein Indiz dafür, wie effizient Bremen den Gegner vom eigenen Sechzehner fernhielt.

Vor allem der spielstarke Mario Götze und auch Offensivpartner Hugo Larsson bekamen keine Zeit, um das Frankfurter Spiel zu entwickeln. Einzig ein Doppelpass mit Hugo Ekitiké brachte Gefahr fürs Bremer Tor. Aber der Flachschuss aus linker Position ging am langen Pfosten vorbei.

Frankfurt nicht schlechter, aber Werder verteidigt offensiv

Die Gäste ließen nie den Eindruck entstehen, zu wenig fürs Spiel zu machen oder sich in die Abwehr drängen lassen zu wollen. Aber die bereits am Frankfurter Strafraum beginnende Bremer Verteidigung ließ das Team von Dino Toppmöller kein wirksames Gegenmittel finden.

Werder lauerte auf seine Chance zum 2:0. Kurz nach dem Wiederanpfiff leistete sich Frankfurts Linksverteidiger Nathaniel Brown unter Druck einen viel zu laschen Rückpass zu Keeper Kaua Santos. Marvin Ducksch spritzte in den Pass und ging allein auf den Frankfurter Tormann zu. Der Werderaner versuchte es per gut dosiertem Chipball über Santos, bekam das mit der Richtung nicht hin. Der Chip verfehlte das Tor - und Ducksch raufte sich die Haare.

Frankfurt ohne Punch nach vorne

Die Offensivbemühungen der Hessen wurden stärker, aber immer schienen die Hausherren in der Lage, auf das heftigere Anrennen der Frankfurter reagieren zu können. Dafür hatte nach einem schnellen Vorstoß über die linke Seite Mitchell Weiser die Riesenchance, für Bremen zu erhöhen. Aber sein Schuss ging wuchtig über den Kasten.

Und genauso wuchtig überrannte Bremen in der Schlussphase die Eintracht-Abwehr. Stage trieb über rechts den Ball nach vorne, passte scharf nach innen. Der mitgelaufene Justin Njinmah trat über den Ball, im linken Sechzehner stand Schmid goldrichtig. Der fleißige und eine tolle Saison absolvierende Offensivspieler legte sich den Ball auf den rechten Fuß und vollendete zum umjubelten Treffer, der den Erfolg der Hanseaten besiegelte.

Bremen in Stuttgart, Frankfurt gegen Heidenheim

Bremen spielt am kommenden Spieltag in Stuttgart (13.04., 15.30 Uhr). Am selben Tag hat Frankfurt den 1. FC Heidenheim zu Gast (17.30 Uhr).