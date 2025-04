Punkt im Abstiegskampf Kiel überrascht Überraschungsteam Mainz Stand: 05.04.2025 18:19 Uhr

Holstein Kiel holte am Samstag überraschend beim Überraschungsteam 1. FSV Mainz 05 einen Punkt und bleibt im Abstiegskampf auch Tuchfühlung mit dem Relegationsrang.

Die Führung beim 1:1 (0:1) erzielte Alexander Bernhardsson (34. Minute), zum Ausgleich traf der eingewechselte Mainzer Nelson Weiper (75.). Mit 18 Punkten liegt die KSV, bei der Trainer Marcel Rapp unter der Woche seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2028 verlängert hatte, weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Der 1. FC Heidenheim hat auf dem Relegationsrang vier Zähler mehr.

"Die Freude über die gute Leistung überwiegt", sagte Kiels Coach Marcel Rapp. "Wenn wir mit dieser Leistung weiter durch die Saison gehen, dann werden wir noch genug Punkte holen."

Für Mainz bedeutet das Remis einen Dämpfer im Kampf um die Champions League: Die Mainzer bleiben zwar auf Rang vier, Leipzig ist aber nur einen Zähler hinter den Rheinhessen. Mönchengladbach könnte am Sonntag mit einem Sieg auf St. Pauli nach Punkten gleichziehen. "Wir müssen dieses Spiel gewinnen", sagte Mainz' Coach Bo Henriksen. "Wir haben genug Chancen gehabt. Natürlich sind wir enttäuscht."

Traumtor von Bernhardsson

Beide Teams suchten von Beginn an ihr Heil in der Offensive: Mainz kam durch Jonathan Burkardt früh zu einer guten Chance (3.), in der 10. Minute war es einzig der glänzenden Beinabwehr vom Mainzer Keeper Robin Zentner zu verdanken, dass der freistehende Lasse Rosenboom nicht zur Gästeführung traf. Die 32.500 Fans sahen in der 19. Minute die nächste Großchance, als Burkardt für die Nullfünfer am Pfosten scheiterte.

Die Gäste ließ das unbeeindruckt, kurz darauf war wieder Zentner gefragt, als er einen Kopfball von Shuto Machino spektakulär über die Latte lenkte (23.). Und Kiel legte nach: Vom rechten Strafraumeck nahm Bernhardsson Maß, der Ball prallte im linken Kreuzeck an den Innenpfosten und von dort hinter die Linie. Eine Antwort blieb Mainz gegen den aufmüpfigen Underdog, der sich die Führung mit dem mutigen Auftritt verdiente, bis zur Pause schuldig.

Viel Aluminium im zweiten Abschnitt

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Hausherren den Druck, blieben vor dem Tor - wie etwa beim Freistoß aus aussichtsreicher Position von Nadiem Amiri (48.) - aber zumeist harmlos. Oder waren erneut vom Pech verfolgt, denn Anthony Caci traf per Kopf nach einer Nebel-Flanke wiederum nur den Pfosten (61.). Kurz zuvor hatten die Mainzer vehement einen Elfmeter gefordert, als KSV-Torwart Thomas Dähne bei einem erfolgreichen Klärungsversuch neben dem Ball auch den heranstürmenden Jae-Sung Lee traf. Schiedsrichter Frank Willenborg pfiff nicht.

Am Aluminium scheiterte nur drei Minuten später auch Steven Skrzybski für Kiel, beim Nachschuss war Zentner zur Stelle. Das Spiel schien nun völlig offen - und Mainz kam zurück: Der erst sieben Minuten zuvor eingewechselte Weiper veredelte ein herausragendes Zuspiel von Nebel zum Ausgleich.

Mainz in Hoffenheim, Kiel gegen St. Pauli

Mainz ist am Samstagnachmittag in Hoffenheim zu Gast (15.30 Uhr). Kiel ist im Abstiegskampf beim FC St. Pauli zu Gast (12.04., 15.30 Uhr).