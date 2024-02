kommentar Investoren-Deal geplatzt Benjamin Best - "Die Gewinner sind die Fans" Stand: 21.02.2024 20:37 Uhr

Der geplante Investoren-Deal der DFL ist krachend gescheitert. Und die Fans gehen als Gewinner aus einer der schwersten Krisen im deutschen Fußball hervor. Ein Kommentar von Benjamin Best.

Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Die DFL - der Zusammenschluss der 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga - stand nach eigenen Angaben vor einer der wichtigsten Entscheidungen des deutschen Profi-Fußballs: Mit welcher Strategie geht es in die Zukunft?

Am Ende ist die Liga auch an der eigenen Unfähigkeit gescheitert. So wichtige Pläne transparent und klar zu kommunizieren. Vieles erinnert an Vorgänge, die es oft in der Fußballwelt gibt: Hinterzimmer-Deals und geheime Absprachen.

DFL sorgt für eine der größten Krise des deutschen Fußballs

Die eigenen Funktionäre haben für eine der größten Krisen des deutschen Profi-Fußballs gesorgt. Die Konsequenzen sind heute gar nicht genau abzusehen.

Fest steht, wer die Gewinner sind. Es sind die Fußballfans, die seit Wochen mit Tennisbällen dagegen protestieren, dass ein Investor einsteigen darf. Es sind diejenigen Klubs, die zu der Einsicht gekommen sind, dass es keinen Sinn macht gegen den Willen der Mitglieder und Fans wichtige Entscheidungen durchzusetzen.

Ist die DFL noch ein vertrauenswürdiger Vertragspartner?

Die DFL muss sich das Geld, das sie für die Weiterentwicklung und bessere internationale Vermarktung braucht, nun von anderen Partnern besorgen.

Doch eine Liga, die erst nach massiven Protesten einen völlig intransparenten Beschluss, der darüber hinaus kartellrechtlich mindestens bedenklich war, zurücknahm, wird sich viele Fragen stellen müssen. Eine davon wird sein: Kann man nach diesem Fiasko in Zukunft noch ein vertrauenswürdiger Vertragspartner sein?