Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, hat einem Ende der 50+1-Regel eine deutliche Absage erteilt.

"Wenn Krakeeler auftreten und sagen: Ach, 50+1 kann ja weg, wir spalten die Ligen - dem jetzt in irgendeiner Weise nachzugeben, ist genau das falsche Zeichen" , sagte Göttlich in der Sportschau. "Denn es war hier eine Entscheidung der demokratischen Ordnung 50+1, die sich durch die Vereine und Klubs durchgesetzt hat." Göttlich ist eines von neun Mitgliedern im DFL-Präsidium.

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hatte sich zuvor für eine Aufhebung der 50+1-Regelung ausgesprochen. Die Umsetzung einer solchen Maßgabe sollte jedem Klub selbst überlassen sein. "Es würde dem deutschen Fußball guttun, diese allgemeine Regelung nicht zu haben" , sagte Carro bei "DAZN". "Ich sage nicht, dass es 50+1 nicht geben sollte, sondern es sollte jedem Klub selbst überlassen sein, ob sie das machen oder nicht" , so Carro.

Carro hatte zudem vor der neuerlichen Abstimmung über den Einstieg eines Investors bei der DFL im Dezember eine Abspaltung der Bundesliga von der 2. Bundesliga ins Spiel gebracht. Diese wäre verbandsrechtlich allerdings schwierig umsetzbar. Denkbar bleiben andere Änderungen, im Gespräch ist eine "Teilautonomie" der Bundesliga, durch die die Klubs des Oberhauses bei bestimmten Entscheidungen unter sich bleiben könnten.

50+1-Regel

Die 50+1-Regel besagt, dass die Mehrheit der Anteile eines Vereins immer in den Händen der Mitglieder liegen soll. Der Einfluss von Investoren wird somit begrenzt. Eine Ausnahmeregelung erlaubt es jedoch Sponsoren, Investoren oder Gönnern, die den Fußballsport des Vereins ununterbrochen und erheblich gefördert haben - in diesem Fall mindestens 20 Jahre - vollständig zu übernehmen. So geschehen bisher bei Bayer 04 Leverkusen, dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim. Der Mehrheitsgesellschafter der TSG, Dietmar Hopp, hat angekündigt, seine Stimmrechtsmehrheit wieder an den Mutterverein TSG 1899 Hoffenheim e.V. ohne Entschädigung zurückgeben zu wollen. Damit wäre der Verein wieder ein regulärer 50+1-Klub.