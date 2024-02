Proteste gegen DFL-Investor Fans zünden nächste Eskalationsstufe Stand: 10.02.2024 12:11 Uhr

Mit geschmacklosen Provokationen haben Teile der Ultras beim Nordduell zwischen Hamburg und Hannover die nächste Eskalationsstufe im Investorenstreit mit der DFL gezündet. Die Klubs fragen sich, wie das alles weitergehen soll.

Drei Männer im Fadenkreuz, ein Spiel am Rande des Abbruchs - und große Sorgen vor einer weiteren Eskalation: Beim Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 in der 2. Bundesliga erreichte der Investorenstreit zwischen den Ultras und der Deutschen Fußball Liga (DFL) die befürchtete nächste Proteststufe. Der Graben wird immer tiefer, der Sport zur Nebensache.

Hannovers Trainer Leitl zu Fan-Protesten: "Das nervt einfach"

Bedrückt hockte Stefan Leitl auf dem Podium in den Katakomben des Hamburger Volksparkstadions. Eigentlich sei er "super happy" , sagte Hannovers Trainer. Seine Mannschaft hatte den HSV in einem wilden Zweitligaspiel mit 4:3 bezwungen und darf wieder von der Bundesligarückkehr träumen. Doch einige der eigenen Anhänger hatten Leitl den Abend nachhaltig versaut.

"Man hört immer: Fußball gehört den Fans. Aber Fußball gehört auch den Fußballern" , sagte Leitl aufgebracht: "Was heute passiert ist, hat in einem Stadion nichts verloren. Das nervt einfach."

Proteste gegen DFL-Investor: Spiel in Hamburg kurz vor Abbruch

Im Gästeblock waren Plakate mit Porträts in Fadenkreuzen aufgetaucht, darunter der Kopf von Hannovers Geschäftsführer Martin Kind. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch, nach einer halbstündigen Unterbrechung setzte Schiedsrichter Sören Storks die Begegnung fort. Hannover gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit, der HSV verlor zu Hause zum dritten Mal in Folge.

Ein Zuschauer in Hamburg auf dem Spielfeld

Das Offensivspektakel, der Aufstiegskampf, die beiden Platzverweise für den HSV in der Schlussphase: Alles rückte in den Hintergrund. Das verdeutlichte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. "So, wie es im Moment ist, kann und darf es nicht weitergehen" , sagte er: "Im Stadion droht dann auch irgendwann die Stimmung zu kippen."

Stimmung angespannt wie nie

Die ist bei fast allen Erst- und Zweitliga-Vereinen angespannt wie nie zuvor. Tennisbälle und Schokotaler fliegen überall auf den Rasen, weiterer, lauterer, kompromissloserer Protest gegen den Einstieg eines externen Geldgebers bei der DFL ist längst ausgemachte Sache. "Ich bin mir sicher: An diesem Wochenende werden wieder Spiele unterbrochen werden, denn die DFL hat kein Angebot gemacht, das nur ansatzweise verhandlungswert wäre" , sagte Thomas Kessen, Sprecher des Bündnisses "Unsere Kurve".

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen von Bayern München kritisierte in der "Welt am Sonntag" die Auswüchse der Proteste. Es gehe in "einigen Ultra-Szenen nicht mehr um den Fußball, sondern in erster Linie um Machtdemonstration". Diese "unlautere" Beeinflussung des Spiels, betonte das Mitglied des DFL-Präsidiums, werde "nichts ändern an der grundsätzlichen Einstellung der Mehrheit der 36 Bundesligaklubs".

Kind im Mittelpunkt

Auf den Fadenkreuzen der Hannover-Fans waren auch die beiden CEOs der möglichen DFL-Investoren zu sehen. Die geschmacklosen Banner verschwanden irgendwann, Konsequenzen werden sie dennoch haben, wie Kind selbst ankündigte: "Es wird Reaktionen geben. Ende!" , sagte er der "HAZ".

Kind spielt eine zentrale Rolle in der Auseinandersetzung zwischen einem Teil der Fans und der DFL. Der Geschäftsführer der Profiabteilung in Hannover soll entgegen der Anweisung seines Vereins bei der DFL-Mitgliederversammlung im Dezember für den Einstieg eines Investors gestimmt haben. Ohne Kinds Stimme wäre der Deal gescheitert. Seitdem kocht die Fan-Seele.

Eine Lösung muss her

In Hamburg protestierten auch die Heimfans und ketteten Fahrradschlösser in die Tornetze. Die Verzögerung nervte Spieler, Trainer und viele Zuschauer, doch erst die Plakate im Gästeblock sorgten für Entsetzen. "Die sind ein Unding" , sagte Hannovers Sportchef Mann und flehte: "Wir müssen eine Lösung finden."