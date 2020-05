Coronatests in der Bundesliga - Fragen nach Durchführung und Unabhängigkeit

Kategorisierung von Kontaktpersonen - eine entscheidende Frage

Kommt es zu einem positiven Test, steht eine wichtige Entscheidung an. Personen, die mit infizierten Menschen in Kontakt waren, sind sogenannte Kontaktpersonen. Diese werden vom Robert Koch-Institut (RKI) in drei Kategorien eingeteilt. Eine Kontaktperson der Kategorie 1 müsste wie der infizierte Mensch selbst in Quarantäne. Gemeint sind Menschen, die laut RKI "kumulativ mindestens 15-minütigen Gesichtskontakt" hatten, beispielsweise in einem persönlichen Gespräch ohne Distanz. Eine Kontaktperson der Kategorie 2 (mit einem geringeren Infektionsrisiko) muss selbst nicht in Quarantäne.