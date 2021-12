"Glücksspiel" Omikron - Corona-Sorgen in der Fußball-Bundesliga

Wenige Tage vor dem Rückrundenstart wachsen bei den Bundesliga-Vereinen die Corona-Sorgen. Kaum ein Klub wird beim Wiedersehen nach Weihnachten von positiven Tests verschont - und wer jetzt in Isolation muss, kann am 18. Spieltag (7. bis 9. Januar) nicht auf dem Rasen stehen.

"Fußball ist immer ein Glücksspiel, aber das kommt jetzt noch dazu" , sagte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl mit Blick auf die erschwerte Planung wegen der als ansteckender eingestuften Omikron-Variante: "Es wird in den nächsten Wochen alle treffen. Es wird da unterschiedliche Glücksfaktoren geben."

Augsburg, Wolfsburg, Frankfurt, Hertha BSC, Mönchengladbach und Leverkusen betroffen

Der FCA selbst vermeldete zum Trainingsauftakt einen positiven Test bei Ersatztorwart Tomas Koubek. Bei Reece Oxford, Niklas Dorsch und Daniel Klein waren die Ergebnisse zunächst nicht eindeutig.

Der VfL Wolfsburg teilte mit, dass nach Kevin Mbabu auch Dodi Lukebakio wegen Corona erst einmal nicht zur Verfügung steht.

Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Kristijan Jakic, Gonçalo Paciência und Ersatztorwart Jens Grahl verzichten.

Bei Hertha BSC fehlen Dedryck Boyata und Deyovaisio Zeefuik.

Bei Borussia Mönchengladbach fallen Mamadou Doucouré, Joe Scally, Denis Zakaria und Keanan Bennetts aus.

Beim VfB Stuttgart gab es bei Silas Katompa Mvumpa ein nicht eindeutiges Ergebnis beim Corona-Schnelltest. Der Offensivspieler verpasst nun den Trainingsstart, das Resultat des PCR-Tests soll Aufschluss bringen und wird für den 31. Dezember erwartet.

Bei Bayer Leverkusen ist Piero Hincapie positiv getestet worden. Die Liste dürfte länger werden. "Das Thema Corona wird weiter ein zusätzlicher Einfluss für alle Mannschaften sein. Planungssicherheit, wie es sie früher mal gab, gibt es so nicht mehr" , sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes der "Bild"-Zeitung.

FC Bayern gegen Mönchengladbach zum Rückrundenstart

Tabellenführer FC Bayern steigt am Sonntag wieder in die Vorbereitung ein, die Münchner bestreiten am Freitag (07.01.2022) den Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach. "Angesichts der aktuellen Pandemie-Lage und in enger Abstimmung mit dem Münchner Gesundheitsamt wird mit Trainingsbeginn wieder deutlich engmaschiger getestet und zudem alle Hygienemaßnahmen intensiviert" , kündigten die Bayern an.

Rund um den Rekordmeister und den nicht geimpften und dann an Covid-19 erkrankten Nationalspieler Joshua Kimmich war in den vergangenen Wochen viel über Corona diskutiert worden. "Alle Spieler, Trainer, sowie Staff-Mitglieder, bei denen dies bereits möglich war, haben die Booster-Impfung erhalten. Die Übrigen haben den Genesenen-Status oder sind geimpft" , sagte nun Mannschaftsarzt Roland Schmidt.

Probleme auch in der zweiten Liga

Probleme gibt es auch in der 2. Bundesliga. Der FC Schalke 04 hat das für die nächste Woche geplante Trainingslager im türkischen Belek abgesagt. Zudem befinden sich die beiden Profis Simon Terodde und Ko Itakura in Quarantäne, nachdem sie in den vergangenen Tagen positiv getestet wurden. Die Reise in die Türkei war für den 3. Januar geplant.

Beim Hamburger SV ist der aktuell wegen eines Kreuzbandrisses nicht zur Verfügung stehende Tim Leibold positiv auf das Coronavirus getestet worden.

