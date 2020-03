Coronavirus - Spiele von Union Berlin und Eintracht Frankfurt ohne Fans

Der Bezirk bestätigte dem rbb den Zuschauerausschluss an der Alten Försterei. Union Berlin hatte sich zunächst gegen eine solche Maßnahme gesperrt. Der Druck wurde aber immer größer. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte die erste Entscheidung kritisiert, das Spiel am Samstag (18.30 Uhr) regulär durchzuführen. "Wir sind in einer Phase, die ein einheitlicheres Vorgehen braucht. Ich bin verwundert, was in Berlin bei diesem Fußballspiel passiert", sagte Spahn im Deutschlandfunk.

Damit steht bei acht von neun Spielen des kommenden Bundesliga-Wochenendes fest, dass sie ohne Fans ausgetragen werden, darunter das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Für Leipzig steht nach Informationen von sportschau.de ein Zuschauerausschluss bevor.