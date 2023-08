Bundesliga-Start Trotz Kane - Bayern hat drei Titel-Konkurrenten Stand: 18.08.2023 07:25 Uhr

Das Supercup-Debakel im eigenen Stadion gegen Leipzig hat Bayerns Konkurrenz Mut gemacht. Obwohl Superstar Harry Kane jetzt für die Münchener auf Torejagd gehen wird, dürfen neben dem Rekordmeister drei Teams vom Titel träumen. Die Ansprüche werden auch etwas deutlich als in der Vergangenheit formuliert - ein Überblick über die Herausforderer.

Borussia Dortmund - neuer Anlauf mit weniger Respekt

Nur ein Tor hat am Ende gefehlt. Wäre das letzte Saisonspiel von Borussia Dortmund gegen Mainz nicht 2:2, sondern 3:2 ausgegangen, wäre der amtierende Deutsche Meister jetzt schon der BVB. Aber "wäre, wäre, Fahrradkette ", wie Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus einst philosophierte, bringt keine Titel, höchstens mit Verzögerung. Edin Terzic nämlich hat zuletzt noch einmal die Geschehnisse im April und Mai dieses Jahres reflektiert und kam zu dem nachvollziehbaren Ergebnis, dass seine Mannschaft im Jahr 2023 eigentlich Überragendes geleistet hatte.

Bei der einzigen Niederlage (in München) und den vier Unentschieden war neben Nervenschwäche in der Tat unfassbar viel Pech dabei. Elfmal in Serie hatte Dortmund vor dem Mainz-Spiel zu Hause gewonnen, oft dabei begeistert. Terzic sagt jetzt: "Wir versuchen es nächste Saison nochmal. Wenn diese vergebene Chance irgendetwas Positives hatte, dann unsere Entschlossenheit, daraus Stärke zu ziehen, daran zu wachsen." Zuletzt im Sportstudio erklärte Terzic auch noch einmal, dass "wir vielleicht diesen riesigen Respekt vor dem Wort, Deutscher Meister werden zu können, etwas abgelegt haben". Und vor dem Start ist seine klare Botschaft: "Wir werden alles dafür geben, am Ende etwas feiern zu dürfen."

Sabitzer und Nmecha müssen Bellingham kompensieren

Die Mannschaft, die ab dem ersten Saisonspiel am Samstag (19.09.2023, 18.30 Uhr, Audio-Livestream und Live-Ticker bei sportschau.de) einen erneuten Anlauf auf die Meisterschaft nehmen wird, ist nach dem Gefühlschaos vom 27. Mai im Großen und Ganzen zusammengeblieben. Für Jude Bellingham (zu Real Madrid) und Raphael Guerreiro (Bayern München) stehen nun Marcel Sabitzer (war von Bayern München an Manchester United ausgeliehen), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) im Team.

Die Generalprobe im DFB-Pokal mit dem 6:1 bei Schott Mainz war kein echter Prüfstein, lieferte aber zumindest die Erkenntnis, dass Sébastien Haller in hervorragender Frühform ist. Er hatte Dortmund in der Vorsaison in den ersten 15 Spielen wegen seiner Krebserkrankung gefehlt, wer weiß, ob der BVB mit ihm an Bord nicht längst den am Ende fehlenden Punkt eingefahren hätte.

RB Leipzig - Die Drohungen werden intensiver

"Es war ein spezieller Abend. Aber es war erst der Anfang." Die Worte, die Dani Olmo nach seinem grandiosen Auftritt mit drei Toren im Supercup-Finale bei den Bayern fand, waren wahrscheinlich gar nicht als Drohung gemeint. Olmo ist eigentlich bekannt als sehr bescheidener Mensch und wollte deshalb sicherlich eigentlich nur ausdrücken, dass sich dieses fulminante 3:0 noch sehr früh in der Saison ereignet hat. Aber wenn seine Leistung und die seiner Kollegen nur der Anfang waren, dann kann das eine denkwürdige Saison werden.

Denn auch wenn das den Bayern wehtun könnte, es hat bei RasenBallsport trotz der sportlichen Watschn noch längst nicht alles geklappt. Nach den Abgängen von gleich vier Leistungsträgern - für 240 Millionen Euro gingen Dominik Szoboszlai nach Liverpool Josko Gvardiol zu Manchester City und Christopher Nkunku zum FC Chelsea, dazu wechselte Konrad Laimer zu den Bayern - wirkte Nkunku-Nachfolger Lois Openda (kam für 38,5 Millionen Euro aus Lens) noch gar nicht integriert.

Mit dem schnellen und torgefährlichen Benjamin Sesko aus Salzburg scheint aber wieder mal wieder ein Glücksgriff vom Dauerlieferanten aus Österreich dabei zu sein. Sport-Geschäftsführer: Max Eberl versucht RB jedenfalls nach den Triumphen in Pokal und Supercup nicht mehr kleinzureden: "Wir haben jetzt in kurzer Zeit zwei Pokale gewonnen, das ist erst mal ein Ausdruck. Wir haben die Konkurrenz aufgeweckt: Okay, mit denen ist zu rechnen."

Bayer Leverkusen - Tempo abgegeben, Erfahrung dazugeholt

Leverkusen hat im Vorjahr mit dem damals noch unerfahrenen Trainer Xabi Alonso Mut bewiesen und wurde nach dem Fehlstart mit einer starken Aufholjagd samt Qualifikation für die Europa League belohnt. Jetzt hat der Coach, der bereits bei Real Madrid als möglicher Nachfolger von Carlo Ancelotti (übernimmt 2024 Brasilien) gehandelt wird, erstmals eine komplette Saisonvorbereitung bei Bayer absolviert - und sein Team wirkt enorm stabil und offensivstark.

Dabei ist mit dem 55-Millionen-Transfer von Moussa Diaby zu Aston Villa zwar Tempo verloren gegangen, aber es kam enorme Erfahrung dazu: Granit Xhaka vom Arsenal ist sofort der klare Leader und Fixpunkt im Mittelfeld, Jonas Hofmann aus Mönchengladbach garantiert Spielintelligenz und Scorerpunkte auf dem rechten Flügel, dazu war der offensiv denkende Linksverteidiger Alejandro Grimaldo im Vorjahr bei Benfica Lissabon bester Assistgeber der portugiesischen Liga.

Boniface bringt Physis ins Zentrum

Dazu kommt der hochinteressante Transfer im Sturm: Der Nigerianer Victor Boniface vom belgischen Sensationsklub Saint-Gilloise strahlt sofort extreme Torgefahr aus, ist körperlich sehr präsent und macht beinahe schon vergessen, dass mit Patrik Schick ein Angreifer von europäischem Topformat schon fast ein Jahr lang verletzt ausfällt.

Stark im Abschluss und körperlich präsent: Victor Boniface von bayer Leverkusen