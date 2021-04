Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld (Sonntag, 18 Uhr)

4:0 gegen Frankfurt gewonnen, 2:0 in Sinsheim geführt - Borussia Mönchengladbach wähnte sich auf einem guten Weg in den Europapokal. Aber das Spiel gegen Hoffenheim wurde noch mit 2:3 verloren, das war ein herber wie ernüchternder Rückschlag. "Wir sollten tunlichst an unserer Leistung arbeiten, damit wir die Chance am Leben erhalten" , sagte Trainer Marco Rose mit Blick auf einen mögliche Qualifikation zur European Conference League.

Arminia Bielefeld ist auf einem ordentlichen Weg, für eine weitere Saison in der Bundesliga zu qualifizieren. Am Dienstag wurde Schalke mit einem 1:0-Sieg in die 2. Liga geschubst, nun soll es bei einem anderen Westverein zumindest ein Pünktchen geben.

Dieser Livestream ist ab dem 24.04.2021 18.00 Uhr abrufbar















Livestream - der 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Sportschau. . 01:57:00 Std. . Verfügbar bis 24.04.2021. Das Erste.

FC Schalke 04 - Hertha BSC für 12. Mai neu angesetzt

Das für Samstag angesetzte Spiel zwischen dem bereits abgestiegen FC Schalke 04 und Hertha BSC ist abgesetzt worden, weil die Berliner nach mehreren Coronafällen in eine Mannschaftsquarantäne geschickt worden waren. Die Partie wird am Mittwoch (12.05.2021) nachgeholt.

bar/sid/dpa | Stand: 23.04.2021, 12:15