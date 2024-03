Remis am Ostersonntag Augsburg verpasst Vereinsrekord gegen Köln Stand: 31.03.2024 17:55 Uhr

Der FC Augsburg hat gegen den 1. FC Köln einen neuen Vereinsrekord mit fünf Siegen in Folge verpasst. Der FCA und die Geißböcke trennten sich unentschieden. Die Partie am Ostersonntag (31.03.24) endete 1:1 (1:1).



Die Hoffnungen auf den fünften Sieg in Folge, der Augsburger Rekord in der Bundesliga bedeuten würde, schürte Arne Maier, der die Gastgeber in der 18. Minute in Führung schoss. Überraschend, aber nicht unverdient stellte Davie Selke eine gute Viertelstunde später auf Unentschieden (33.).

"Wir hatten uns drei Punkte vorgenommen, hier in Augsburg" , sagte Selke nach dem Spiel zur Sportschau, "wir wussten, dass es ein Fight wird. Wir sind in der ersten Halbzeit gut zurückgekommen. Mit der zweiten Halbzeit sind wir nicht ganz so zufrieden. Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben."

Ungeordnete Anfangsphase

Nach der von beiden Seiten etwas ungeordnet gespielten Anfangsphase der Partie erarbeitete sich der FCA mehr Spielanteile, ohne, dass es aber nenenswerte Torchancen gegeben hätte. Als die Augsburger plötzlich jubelten, hatte Arne Maier zugeschlagen. Kevin Mbabu zeigte einen seiner flankenartigen Einwürfe von der rechten Seite legte Vargas perfekt ab für Maier, der aus etwa14 Metern platziert unten rechts ins Tor des chancenlosen Marvin Schwäbe traf.

Köln schien durch den Gegentreffer zwar etwas aufgerüttelt worden zu sein, aber wieder - wie schon zu Beginn der Partie - entstanden auf beiden Seiten keine klaren Tormöglichkeiten. Und ein wenig ähnlich überraschend, wie der Führungstreffer der Fuggerstädter gefallen war, brachte Selke den FC zurück in die Partie. Nach einem überfallartigen Angriff drang Sargis Adamyan mit dem Ball am Fuß in den Strafraum der Gastgeber ein, legte uneigennützig nach rechts quer, wo der mitgelaufene Selke unbedrängt zum Ausgleich traf.

Augsburg drückender, aber erfolglos

Ohne den gelbgesperrten Augsburger Top-Scorer Ermedin Demirović (14 Treffer) kam die Mannschaft vom gefeierten däischen Coach Jess Thorup besser in die zweiten 45 Minuten. Mads Pedersen haute eine unabsichtliche Vorlage von Köln-Keeper Schwäbe weit über den Kölner Kasten.

Die verletzungsbedingte Auswechslung von Elvis Rexhbeçaj nach knapp einer Stunde erzeugte einen Bruch im Augsburger Spiel nach vorne. Köln, vor allem Adamyan, probierten es immer wieder mit Fernschüssen - jedoch erfolglos (64., 65.). Ein Treffer der Augsburger war wegen Foulspiels von Phillip Tietz aberkannt worden.

Dann aber hatten die Gäste vom Rhein viel Glück: Fredrik Jensen und Dion Beljo (per Hacke) brachten den Ball aufs Tor, Schwäbe war geschlagen, aber Jan Thielmann rettete für seinen Keeper auf der Linie. Und kurz vor Ende der regulären Spielzeit hielt dann der Kölner Schlussmann den Punkt fest: Ruben Vargas verwertete einen Verlängerung von Uduokhai, doch Schwäbe reagierte herausragend.

Der FCA verpasste nicht nur den Vereinsrekord, sondern ließ auch Punkte im Kampf um die Startplätze für einen europäischen Wettbewerb liegen. Den Domstädtern mit Trainer Timo Schultz hilft der eine - wenn auch etwas überrasschend geholte - Punkt im Versuch, die Liga zu halten, nur sehr bedingt. Der FC bleibt mit 19 Zählern Vorletzter.

Köln gegen Bochum, Augsburg trifft auf die TSG

Die Kölner empfangen am kommenden Spieltag den VfL Bochum (Samstag, 06.04.23 um 15.30 Uhr). Augsburg ist in Sinsheim gefordert (Sonntag, 07.04.23 um 17.30 Uhr).