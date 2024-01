Turbulentes Spiel Bayern zittern sich in Augsburg zum Sieg Stand: 27.01.2024 18:06 Uhr

Bayern München hat sich beim FC Augsburg zu einem knappen Sieg gezittert. Die Partie war geprägt von fünf VAR-Eingriffen - und zwei Elfmetern in der Schlussphase. Die Münchner gewannen bei mutigen Augsburgern mit 3:2 (2:0).

Youngster Aleksandar Pavlović bedankte sich bei seinem Coach Thomas Tuchel für die Startelfnominierung mit dem Führungstreffer (23.), mit dem Pausenpfiff erhöhte der zuletzt kritisiert Alphonso Davies (45. +5). Nach der Pause schaffte Ermedin Demirović den Anschluss (52.), dann aber schlug Harry Kane zu und beendete seine kleine Torflaute (61.). Es war Kanes 23. Saisontreffer. Manuel Neuer parierte einen von ihm verursachten Foulelfmeter gegen Sven Michel (86.). Den zweiten Augsburger Strafstoß in der Schlussphase verwandelte Demirovic dann souverän (90. +4).

FCA mit ordentlich viel Selbstbewusstsein

Dass die Augsburger nach den beiden Heimsiegen zuletzt gegen die Münchner mit einer besonderen Portion Selbstbewusstsein unterwegs waren, zeigte sich in der ersten Spielhälfte sofort. Demirović prüfte Bayernkeeper Manuel Neuer bereits in der dritten Minute mit einem Schuss aus 14 Metern.

Keine zwei Minuten später pfiff Schiedsrichter Christian Dingert Handelfmeter gegen die Münchner: Matthijs de Ligt hatte den Ball an den abgestellten Oberarm bekommen. Allerdings sah der Videoassistent, dass das Handspiel vor der Strafraumgrenze geschah - kein Strafstoß, der folgende Freistoß brachte nichts ein.

Augsburger Torjubel dann in Minute zwölf: Elvis Rexhbeçaj vesenkte den Ball im Tor der Bayern mit einem Seitfallzieher. Doch Phillip Tietz' Kopfballvorarbeit erfolgte aus einer minimalen Abseitsposition heraus. Und auch die dritte wichtige Aktion im Spiel erforderte den Einsatz des VAR: Nach einer scharfen Ecke von Raphael Guerreiro schaltete der von Beginn an aufgestellte Youngster Aleksandar Pavlović im Fünfmeterraum am schnellsten und schoss den Ball aus der Drehung unhaltbar ins Tor.

Zuvor hatte Pavlović Augsburgs Keeper Finn Dahmen beschäftigt und hätte bei einer möglichen Verlängerung der Ecke von Leon Goretzka im Abseits gestanden. Goretzka konnte aber keine Ballberührung nachgewiesen werden.

Auch Coman verletzt

Den Treffer mussten die Bayern allerdings sehr teuer bezahlen: Kingsley Coman bekam beim Getümmel im Augsburger Strafraum einen Tritt ab und musste verletzt ausgwechselt werden. Nach den jüngsten Ausfällen von Dayot Upamecano, Konrad Laimer und Joshua Kimmich könnte die nächste Zwangspause eines Leistungsträgers bei den Münchner drohen.

Die Augsburger jubelten, als nach der Pause Demirovic in Torjägermanier auf 1:2 verkürzte. Dabei schöpften die Fuggerstädter nicht nur aus dem Treffer Hoffnung auf ein Kippen des Spiels, sondern auch daraus, dass Kevin Mbabu auf der rechten Seite komplett unangegriffen scharf flanken konnte. Linksverteidiger Davies war eingerückt und so die Abwehrseite völlig blank.

VAR, die Vierte

Kane traf dann aus eindeutiger Abseitsposition - beim Zuspiel im Fünfmeterraum von Jamal Musiala stand der Münchner Starstürmer etwa einen Meter hinter der Abwehr. Aber: Kristijan Jakic hatte Musiala den Ball vom Fuß gespitzelt, so dass der Ball für Kane vom Gegner kam. Der VAR hatte sich zum vierten Mal eingeschaltet, und Dingert sah sich die Situation persönlich am Spielfeldrand an. Die vierte Entscheidung unter maßgeblicher Beteiligung - und die vierte richtige im Sinne des Fußballs.

Die Gastgeber gaben aber längst nicht auf: Manuel Neuer hielt den Zwei-Tore-Vorsprung fest, als Beljo nach einer missglückten Abwehraktion von Eric Dier den Ball an den Kopf bekam, der von dort stramm aus kurzer Distanz Richtung Torflog, und Neuer mit einem Blitzreflex den Ball festhielt.

Mathys Tel vergab zehn Minuten vor dem offiziellen Spielende die große Chance auf das 4:1, nachdem Leroy Sané ihn perfekt mit einem vertikalen Pass bedient hatte - doch Tel traf nur den rechten Pfosten.

Zwei Elfmeter in der Schlussphase

Dann wurde es noch einmal spannend - oder auch hätte werden können. Bei einer Abwehraktion traf Münchens Weltklassetormann Neuer Felix Uduokhai am Hinterkopf. Und auch jetzt griff der VAR ein, den fälligen Elfmeter parierte Neuer gegen Michel.

Damit nicht genug: Der kurz zuvor eingewechselte Thomas Müller traf in der siebenminütigen Nachspielzeit Demirović im eigenen Strafraum am Fuß - es gab Elfmeter, ohne Eingriff des Videoassistenten. Demirović deutete sofort auf sich und verwandelte links unten. Die Augsburger warfen noch einmal alles nach vorne, doch München rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Fuggerstädter in Bochum, Bayern gegen Gladbach

Augsurg reist am 20. Spieltag nach Bochum. Die Münchener spielen vor heimischer Kulisse gegen Gladbach (beide Samstag, 03.02.24 um 15.30 Uhr).