Fußball Die Bundesliga startet - Termine, Winterpause, Wochenspieltag Stand: 17.08.2023 18:12 Uhr

Zwölf Wochen nach dem spannenden Ende der 60. Bundesliga-Saison startet die 61. Mit dem traditionsreichen Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München nimmt die höchste deutsche Fußballliga am Freitag (18.08.2023) ihren Spielbetrieb wieder auf.

Hier die wichtigsten Eckdaten und Infos.

Wann endet die Saison?

Spätestens am 18. Mai 2024 wird feststehen, ob es mal wieder einen anderen Meister als Bayern München geben wird. Dann wird der 34. Spieltag ausgetragen. Es wird der einzige Spieltag sein, an dem alle Partien zur selben Zeit, nämlich um 15.30 Uhr, angepfiffen werden.

Wie sieht ein Regelspieltag aus?

Es wird nach wie vor ein Spiel freitags geben ab 20.30 Uhr. Zur Kernspielzeit samstags ab 15.30 Uhr werden dann vier oder fünf Spiele angepfiffen, ein weiteres stets um 18.30 Uhr. Abhängig von den Einsätzen deutscher Klubs im Europapokal ist es möglich, dass ein Spiel vom Samstag auf den Sonntag wandert. Dieses zusätzliche Sonntagsspiel wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Die Regel sind jeweils eine Partie ab 15.30 Uhr und eine ab 17.30 Uhr.

Wann beginnt die Winterpause und wie lange ist sie?

Die letzten Bundesligaspieltage des Kalenderjahres 2023 werden am 20. Dezember angepfiffen. Das ist ein Mittwoch. Die Partien gehören zum 16. Spieltag, dem einzigen der Saison, der nicht an einem Wochenende ausgetragen wird.

Der letzte Spieltag der Hinrunde ist auf den 12. bis 14. Januar 2024 terminiert. Die Winterpause ist also wieder vergleichsweise kurz.

Wann schließt der Transfermarkt im Sommer?

Am Freitag, 1. September, sind in Deutschland noch Transfers bis 18 Uhr möglich. Das gilt allerdings nur für die Aufnahme von Spielern. In Länder mit einem länger geöffneten Transferfenster können noch Spieler abgegeben werden. Das ist in diesem Jahr besonders wichtig, denn in Saudi-Arabien schließt das Fenster erst am 20. September. Es ist also gut möglich, dass Vereine noch nach dem vierten Spieltag wichtige Profis verlieren. Wenn in Deutschland das Fenster schließt, sind erst zwei Spieltage absolviert.

Wann sind die Länderspielpausen?

Was gemeinhin als Länderspielpause bezeichnet wird, ist eine vom Weltverband FIFA vorgegebene Phase, in der die Klubs verpflichtet sind, ihre Spieler an die verschiedenen Nationalmannschaften abzustellen. Die deutsche A-Nationalmannschaft wird in der ersten Abstellungsphase der Saison, die vom 4. bis 12. September dauert, zwei Länderspiele austragen. Am 9. September (Samstag) wird in Wolfsburg gegen Japan gespielt, drei Tage später geht es in Dortmund gegen Frankreich (live im Ersten und als Stream bei sportschau.de).

Die weiteren Abstellungsphasen sind in dieser Saison vom:

9. bis 17. Oktober 2023

13. bis 21. November 2023

18. bis 26. März 2024

Bundesliga-Fußball mit der Sportschau

Wie gewohnt, werden die Samstagsspiele, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden, ab 18.30 Uhr in der Sportschau im Ersten und im Livestream zu sehen sein. Alle 306 Partien der Bundesliga (und auch der 2. Liga) werden in voller Länge als Radioreportage live übertragen.

Die Highlights aller Spiele aus Bundesliga und 2. Liga sind jeweils ab montags, 0.01 Uhr auf sportschau.de, in der ARD Mediathek und auf dem Sportschau-Kanal bei YouTube zu sehen.

Wie geht es im DFB-Pokal weiter?

Der FC Bayern München (am 26. September beim SC Preußen Münster) und RB Leipzig (am 27. September beim SV Wehen Wiesbaden) müssen ihre Spiele noch austragen, da sie im Supercup aufeinandertrafen, als der Großteil der Partien der ersten Hauptrunde ausgetragen wurde.

Die weiteren Termine sind: