Am 27. November findet eines der brisantesten Spiele der Fußball-Bundesliga statt. Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach elektrisiert Fans in der ganzen Region, Eltern erzählen ihren Kindern Geschichten aus vergangenen Tagen, Schützen entscheidender Siegtore haben ihren Platz in den Vereinsannalen sicher.

Neue Rekordwerte

Doch dieses Mal ist etwas anders: Für das Derby sind neun Tage vor Anpfiff auf der Vereinshomepage des 1. FC Köln noch Tickets zu haben, in großer Zahl. In früheren Zeiten wäre das undenkbar gewesen, vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Zahlen ist es nicht verwunderlich.

Das Robert Koch-Institut vermeldete am Donnerstag (18.11.2021) den Rekordwert von bundesweit 65.371 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und eine Inzidenz von 336,9.