Corona-Regeln im Sport können verschärft werden - Bundestag winkt Gesetz durch

Das am Mittwoch (18.11.2021) im Bundestag beschlossene neue Infektionsschutzgesetz wird gültig, wenn die "epidemische Notlage" zum 25. November ausläuft und der Bundesrat am Freitag dem Gesetz zustimmt. Am Donnerstagmittag kommt zudem noch die Ministerpräsidentenkonferenz zusammen, in der ein gemeinsamer Fahrplan für die kommenden Wochen abgesprochen werden soll.

Die vorgeschlagenen möglichen Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie gleichen sich in weiten Teilen mit den bisher gültigen. Damit sind Einschränkungen im Sport weiterhin möglich.

Bundesländer dürfen Corona-Beschränkungen beschließen

Die Bundesländer erhalten das Recht, Beschränkungen oder Zuschauerbegrenzungen festzulegen. Auch können sie für den Sportbereich im Innen- und Außenbereich Zugangsvoraussetzungen beschließen - wie beispielsweise ausschließlich geimpfte oder genesene Teilnehmer. Dies muss im Landtag des jeweiligen Bundestages abgesegnet werden.

Viele Bundesländer haben bereits Zugangsregelungen auf ihren Gebieten eingeführt. Vor allem im Hallensport dürfen aktuell mehrheitlich nur Geimpfte und Genesene teilnehmen.