Pressekonferenz vor der Meisterschafts-Entscheidung Dortmund-Trainer Terzic um Gelassenheit bemüht Stand: 25.05.2023 13:24 Uhr

Vor dem Saisonfinale in der Bundesliga ist Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic sichtlich um Gelassenheit bemüht. Er will so normal wie nur möglich ins Meisterfinale gehen.

"Das Spielfeld ist genauso groß wie letzte Woche, der Ball genauso rund" , sagte der Coach vor dem "Matchball" des BVB gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag. Dafür setzt der Verein auf die Normalität im Ausnahmezustand. "Der Schlüssel ist, in einer besonderen Woche nichts Besonderes zu tun" , betonte Terzic: "Es geht nicht um außergewöhnliche Dinge, es geht darum, auszublenden, wo man steht und wann das Spiel ist." Ziel sei aber, "den gemeinsamen Weg zu krönen."

"Wir sind bereit"

Ein Sieg würde dem BVB die neunte Meisterschaft der Vereinsgeschichte sichern, der FC Bayern, der parallel beim 1. FC Köln spielt, liegt zwei Punkte zurück. "Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind bereit, den letzten Schritt zu gehen" , sagte Terzic: "Als Mannschaft, als Verein, als Stadt." Weit mehr als 300.000 Eintrittskarten hätte der BVB für sein 81.000 Zuschauer fassendes Stadion verkaufen können. Zum möglichen Meisterkorso rund um den Borsigplatz werden am Sonntag mindestens 250.000 Menschen erwartet.

"Lasst uns über Mainz reden"

Terzic war ebenso bemüht, den Fokus der Journalisten, auf das Mainz-Spiel zu legen. Er wolle jetzt nicht darüber reden, was im Falle des Titelgewinns im Stadion passiere. "Ich habe keine Lust über den Konjunktiv zu reden. Das ist eine Spieltags-PK. Es steht ein Bundesligaspiel an. Lasst uns über Mainz reden", sagte er Trainer.

Mainz sei eine der fittesten Mannschaften in der Bundesliga, spiele sehr körperbetont, führe sehr viele Zweikämpfe. "Sie haben in der Rückrunde in Leverkusen und in Leipzig gewonnen" , sagte Terzic und lobte das gute Tempo und die Standardstärke des Gegners: "Das ist eine schwere Aufgabe."

Bellingham macht Fortschritte

Jude Bellingham macht in der Vorbereitung auf das große Meisterfinale Fortschritte. "Er hat das Trainingsprogramm intensivieren können", berichtete Terzic. Der Einstieg ins Mannschaftstraining sei für den Nachmittag geplant. "Wir werden dann entscheiden, ob es reicht für einen Startelfeinsatz" , sagte Terzic, im Kader werde der englische Nationalspieler am Samstag auf jeden Fall stehen. Bis auf Jamie Bynoe-Gittens (Schulterverletzung) sind ansonsten alle Profis einsatzbereit.

