Dortmund gegen Mönchengladbach Borussen-Duell - das Momentum liegt beim BVB Stand: 16.04.2025 19:39 Uhr

Dortmund geht in der Fußball-Bundeslia als Favorit ins Borussenduell gegen Mönchengladbach. Das Momentum scheint beim BVB zu liegen. Das zeigt auch ein Blick auf die Topstürmer.

Auch wenn es am Ende nicht zum Weiterkommen reichte: Serhou Guirassy hatte am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona eine Sternstunde. Mit drei Treffern schoss er Borussia Dortmund fast im Alleingang zum 3:1-Sieg.

Auch in der Liga lief es zuletzt gut. Mit acht Treffern ist Guirassy in der Rückrunde der Top-Torschütze der Bundesliga.

Tim Kleindienst, der Topstürmer der Borussia aus Mönchengladbach, hat zwar ebenso wie Guirassy 15 Saisontreffer auf dem Konto, doch zuletzt hakte es. In seinen jüngsten sechs Partien traf er nur noch einmal.

Mönchengladbachs Tim Kleindienst

Dortmund kann an Gladbach vorbeiziehen

Ohnehin scheint das Momentum im Borussenduell am Ostersonntag (ab 17.30 Uhr in der Radio-Vollreportage und im Live-Ticker bei sportschau.de) beim BVB zu liegen.

Im Duell zweier Tabellen-Nachbarn können die Schwarz-Gelben die "Fohlen" mit einem Sieg überholen. Nachdem die Gladbacher am vergangenen Spieltag in einem direkten Duell um die Europapokalplätze den SC Freiburg in der Tabelle hatten vorbeiziehen lassen, blüht ihnen das nun mit dem BVB. Bei Dortmund geht der Trend dagegen klar nach oben, seit drei Ligapartien ist die Mannschaft unbesiegt.

Gladbach auswärtsstark, doch beim BVB hängen die Trauben hoch

Für Mönchengladbach spricht, dass keines der jüngsten fünf Bundesliga-Gastspiele verloren ging, das Team von Trainer Gerado Seoana nahm von den 15 möglichen Punkten satte 13 mit nach Hause.

Um ihre Auswärtsserie fortzusetzen, müssten die "Fohlen" allerdings erstmals seit über elf Jahren wieder in Dortmund punkten. Der BVB gewann die jüngsten zehn Heimspiele gegen die Elf vom Niederrhein, die zum bisher letzten Mal im März 2014 mit einem 2:1-Sieg Punkte aus Dortmund entführte.

Dortmund zuletzt verbessert

Dort ist zu beobachten, dass sich die Arbeit von Trainer Niko Kovac langsam aber sicher positiv auswirkt. Unter dessen Regie wurde die Abwehr stabiler und kassierte weniger Gegentore. Vorne kam das Team zuletzt zu mehr Torschüssen und Großchancen, hat zudem das Flügelspiel intensiviert, um die Stärken von Guirassy besser zu nutzen.

Dortmunds Trainer Niko Kovac gestikuliert am Spielfeldrand.

Die liegen auch im Kopfballspiel. Der Stürmer erzielte schon fünf Treffer per Kopf und sieben nach Flanken. Für Gladbach wird es also auch darum gehen, ebenjene Flanken aus dem Spiel zu verhindern.

Auch Dortmunds Beier hat einen Lauf

Gladbach war bei Angriffen über die Außen gegen Freiburg aber zuletzt enorm anfällig. Das könnte auch Maximilian Beier entgegenkommen. Der BVB-Angreifer ist gut in Form, kam in den jüngsten drei Bundesliga-Spielen auf fünf Scorer-Punkte (drei Tore, zwei Torvorlagen) und scheint im Kampf um einen Europacupplatz zu einem echten Faktor zu werden.

Dortmunds Maximilian Beier jubelt

Dortmund will den Schwung mitnehmen

Spiele gegen die ganz großen Klubs in Europa - so wie am Dienstag gegen den FC Barcelona - will der BVB auch in der kommenden Saison haben. Im Kampf um die erneute Champions-League-Teilnahme ist ein Sieg gegen Gladbach da fast schon Pflicht. "Wir wollen auch nächstes Jahr wieder international dabei sein. Und dafür müssen wir am Sonntag das Spiel gegen Gladbach unbedingt gewinnen" , forderte Sportdirektor Sebastian Kehl. Die Gäste wären selbst im Falle einer Niederlage ihrerseits immer noch im Rennen um die Europa League.