PK FC Bayern München Tuchel und Salihamidzic sprechen über die Krise Stand: 14.04.2023 11:26 Uhr

Das ging schnell für Thomas Tuchel: Kaum ist er bei den Bayern, schon muss er eine sportliche Krise und einen handfesten Kabinen-Streit erklären. Um 13.30 Uhr startet die Pressekonferenz.

Am 25. März hat Thomas Tuchel den FC Bayern München übernommen. In der Bundesliga gelangen ihm zwei Siege, in den K.o.-Wettbewerben sieht es aber schlimm aus: Im DFB-Pokal schied der Rekordsieger zu Hause gegen den SC Freiburg aus, in der Champions League droht nach dem 0:3 bei Manchester City im Hinspiel ebenfalls das vorzeitige Scheitern.

Sadio Mané - handfester Zoff mit Leroy Sané

Auch in der Kabine scheint es zu brodeln. Nach übereinstimmenden Medienberichten war es nach der Manchester-Pleite zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Sadio Mané und Leroy Sané gekommen. Die Bayern bestätigten den Vorgang bislang nur indirekt, indem sie Mané wegen eines "Fehlverhaltens" aus dem Kader für das bevorstehende Bundesligaspiel am Samstag (15.04.2023, Liveticker und Audiostream bei sportschau.de und Ausschnitte ab 18 Uhr in der Sportschau) gegen die TSG Hoffenheim strichen.

Ab 13.30 Uhr steigt nun die wöchentliche Pressekonferenz der Bayern, dort werden sich Thomas Tuchel und sicherlich auch Manager Hasan Salihamidzic zum Zoff um Mané sowie zur sportlichen Krise äußern müssen.