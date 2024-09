DFL setzt Spieltage an Bayern gegen Dortmund - Spitzenspiel am Samstagabend Stand: 05.09.2024 14:07 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 6 bis 12 bekanntgegeben.

Am 6. Spieltag spielt Rekordmeister FC Bayern München am Sonntag (06.10.2024) ab 17.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt. Meister Bayer Leverkusen empfängt tags zuvor Aufsteiger Holstein Kiel.

Zum Topspiel des 7. Spieltags kommt es am Samstagabend (19.10.2024), wenn der FC Bayern ab 18.30 Uhr den VfB Stuttgart empfängt. Bayer Leverkusen hat am Samstagnachmittag ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Der BVB eröffnet den Spieltag am Freitagabend mit einem Heimspiel gegen den FC St. Pauli.

Am 8. Spieltag empfängt RB Leipzig am Samstagnachmittag (26.10.2024) den SC Freiburg. Der BVB ist parallel beim FC Augsburg gefordert und Leverkusen in Bremen. Die Bayern spielen erst am Sonntag, ihr Gegner dann ist ab 15.30 Uhr der VfL Bochum.

Der erste Spieltag im November hat es in sich

Der 9. Spieltag ist der erste Monat November - und er hat gleich zwei besonders spannende Duelle zu bieten: Meister Leverkusen spielt am Freitagabend (01.11.2024) gegen Vizemeister Stuttgart. Und am Samstagabend (18.30 Uhr) treffen Borussia Dortmund und RB Leipzig aufeinander.

Am 10. Spieltag spielen gleich vier Spitzenklubs am Samstag (09.11.2024): Dortmund ist ab 15.30 Uhr zu Gast in Mainz. Leverkusen spielt in Bochum und die Bayern in Hamburg gegen St. Pauli. Am Abend trifft RB Leipzig auf Borussia Mönchengladbach.

Dortmund gegen Bayern - Spitzenspiel am 12. Spieltag

Am 11. Spieltag warten auf die Spitzenmannschaften vermeintlich leichte Gegner. Der FC Bayern empfängt am Freitagabend (22.11.2024) den FC Augsburg. Leverkusen hat am Samstag den 1. FC Heidenheim zu Gast, Stuttgart den VfL Bochum und Dortmund Freiburg.

Der zwölfte Spieltag steht ganz im Zeichen des Spitzenspiels: Am Samstagabend (30.11.2024) empfängt Borrusia Dortmund ab 18.30 Uhr Bayern München.